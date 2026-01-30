Batida entre Uno e viatura da Rotam termina em atropelamento e deixa feridos em Goiânia

Câmeras de segurança registraram o momento da colisão. Vítima foram encaminhadas para unidades de saúde

Augusto Araújo - 30 de janeiro de 2026

Vídeo filmou momento de colisão. (Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito envolvendo uma viatura da Rotam, dois carros de passeio e pedestres deixou ao menos quatro pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (30), no cruzamento da Avenida Anhanguera com a Rua Senador Jaime, no Setor Campinas, em Goiânia.

Conforme é possível ver por meio de imagens de câmera de segurança, a colisão ocorreu após um Fiat Uno avançar o sinal vermelho, provocando um choque transversal com a viatura policial, que seguia pela Avenida Anhanguera.

Com o impacto, o acidente acabou resultando também em atropelamento de dois pedestres que estavam na região.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas.

Um homem, que conduzia um dos carros envolvidos, foi encontrado consciente, mas com sinais de traumatismo craniano leve. Ele relatou aos socorristas ser diabético e informou que teria passado mal momentos antes da batida.

Outra vítima, um pedestre, apresentava escoriações pelo corpo e suspeita de fratura em uma das pernas, sendo imobilizado e encaminhado a uma unidade hospitalar.

Uma mulher atropelada foi encontrada consciente, com ferimentos nos braços e nas pernas, além de queixas de dormência em um dos membros inferiores. Ela foi levada para uma unidade de pronto atendimento.

Uma quarta vítima, um jovem, sofreu ferimentos no antebraço, com suspeita de fratura, e também foi encaminhado para avaliação médica.

Além dos feridos, o acidente causou danos materiais significativos. Os dois veículos envolvidos foram removidos por guincho, e a colisão ainda atingiu a fachada de um estabelecimento comercial localizado na Avenida Anhanguera.

A área foi isolada para o trabalho das equipes de resgate e do policiamento de trânsito. As circunstâncias do acidente serão analisadas pelos órgãos competentes.

IMAGENS IMPRESSIONANTES 🚨 Batida entre Uno e viatura da Rotam termina em atropelamento e deixa feridos em Goiânia Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/OPaxgKJxMW — Portal 6 (@portal6noticias) January 30, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!