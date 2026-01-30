Derrotas amargas ligam sinal de alerta para Anapolina e Anápolis no Goianão

Rubra foi atropelada pela Jataiense no Arapucão, enquanto o Galo sucumbiu diante do Goiatuba

Samuel Leão - 30 de janeiro de 2026

Anapolina e Anápolis perderam os jogos. Foto: Aurélio Silva/Vinícius Canuto/AFC)

A 6ª rodada do Campeonato Goiano foi um verdadeiro balde de água fria para o torcedor anapolino. Tanto a Anapolina quanto o Anápolis jogaram longe de seus domínios e retornaram com derrotas amargas na bagagem, complicando a situação na tabela e aumentando a pressão para a sequência da competição.

A Anapolina foi a primeira a entrar em campo, na noite da quarta-feira (28), e não teve vida fácil contra a Jataiense. No Estádio Arapucão, a Rubra acabou dominada e saiu de campo com uma derrota por 3 a 0.

O placar foi aberto ainda na primeira etapa com Bruninho, em um lance que precisou da validação do VAR para confirmar que não havia impedimento.

No segundo tempo, o time da casa aproveitou os espaços deixados pela defesa colorada e ampliou com Richard e um belo gol de fora da área de Assis. Com o revés, a Xata caiu para a 6ª colocação, estacionada nos 09 pontos.

Sabor amargo

A situação não foi diferente para o Anápolis Futebol Clube na noite desta quinta-feira (29). O Tricolor visitou o Goiatuba no Estádio Divino Garcia Rosa e acabou batido por 3 a 1.

Desde o início, o Azulão do Sul impôs o ritmo e abriu o placar com Matheus Obina. O Galo ainda viu o goleiro Paulo Henrique defender um pênalti, mas Bruno Nunes aproveitou o rebote para ampliar.

O próprio Bruno Nunes marcou o terceiro de cabeça na etapa final. Já nos acréscimos, Gonzalo acertou um chutaço de fora da área para diminuir, mas a reação parou por ali.

Assim, o Galo da Comarca se encontra na 7ª posição, com 07 pontos, logo atrás da Rubra.

Próximos desafios

As duas equipes agora têm pouco tempo para realinhar as táticas e voltam a campo na próxima segunda-feira (02).

A Anapolina joga em casa, no Estádio Jonas Duarte, onde recebe a Aparecidense em busca de reabilitação diante da torcida.

Já o Tricolor da Boa Vista terá mais uma viagem pela frente, desta vez para enfrentar o Abecat, na cidade de Ouvidor.

