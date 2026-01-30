PM de Jaraguá recupera TV roubada e descobre que ladrão e esposa são maconheiros

Diante das evidências encontradas nem era necessária confissão, mas mulher confirmou tudo

Da Redação - 30 de janeiro de 2026

Uma ação da Polícia Militar (PM) de Jaraguá, que inicialmente visava apenas recuperar uma televisão furtada, acabou revelando uma situação inusitada e com desdobramentos surpreendentes.

A investigação, que contou com o apoio do serviço de inteligência da corporação, começou de uma forma pouco comum: com a própria mãe do ladrão o denunciando.

Ela suspeitava que o filho, usuário de drogas, havia cometido o crime para sustentar o vício, o que foi confirmado por ele após ser localizado e abordado pelos policiais.

A partir da confissão, os militares iniciaram uma verdadeira peregrinação para reaver o aparelho.

O autor do furto indicou que vendeu a TV por apenas R$ 50 para um conhecido na Vila Colombo.

Este, por sua vez, já havia repassado o item para um vizinho por R$ 250.

Em uma sequência digna de comédia, o terceiro comprador confessou ter adquirido a televisão, mas também já a havia vendido, desta vez por R$ 300, para um amigo na cidade de Artulândia, mostrando a rápida “valorização” do produto no mercado paralelo.

No desfecho da ocorrência, ao chegarem na residência do último comprador, em Artulândia, os policiais não só encontraram a TV furtada, mas também se depararam com cinco pés de maconha plantados no local.

O homem não estava em casa, mas a esposa dele, sim.

Sem saída, ela admitiu ser usuária de maconha e ter pleno conhecimento da origem ilícita da televisão, confirmando as suspeitas e encerrando a busca pelo aparelho de uma maneira que ninguém esperava.

