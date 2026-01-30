PM de Jaraguá recupera TV roubada e descobre que ladrão e esposa são maconheiros
Diante das evidências encontradas nem era necessária confissão, mas mulher confirmou tudo
Uma ação da Polícia Militar (PM) de Jaraguá, que inicialmente visava apenas recuperar uma televisão furtada, acabou revelando uma situação inusitada e com desdobramentos surpreendentes.
A investigação, que contou com o apoio do serviço de inteligência da corporação, começou de uma forma pouco comum: com a própria mãe do ladrão o denunciando.
Ela suspeitava que o filho, usuário de drogas, havia cometido o crime para sustentar o vício, o que foi confirmado por ele após ser localizado e abordado pelos policiais.
A partir da confissão, os militares iniciaram uma verdadeira peregrinação para reaver o aparelho.
O autor do furto indicou que vendeu a TV por apenas R$ 50 para um conhecido na Vila Colombo.
Este, por sua vez, já havia repassado o item para um vizinho por R$ 250.
Em uma sequência digna de comédia, o terceiro comprador confessou ter adquirido a televisão, mas também já a havia vendido, desta vez por R$ 300, para um amigo na cidade de Artulândia, mostrando a rápida “valorização” do produto no mercado paralelo.
No desfecho da ocorrência, ao chegarem na residência do último comprador, em Artulândia, os policiais não só encontraram a TV furtada, mas também se depararam com cinco pés de maconha plantados no local.
O homem não estava em casa, mas a esposa dele, sim.
Sem saída, ela admitiu ser usuária de maconha e ter pleno conhecimento da origem ilícita da televisão, confirmando as suspeitas e encerrando a busca pelo aparelho de uma maneira que ninguém esperava.
