Colocar um rolo de papel higiênico na geladeira: para que serve e por que é um dos melhores truques já testados pelas donas de casa

Prática simples viralizou nas redes sociais porque ajuda a reduzir odores no interior da geladeira de forma econômica e sem produtos químicos

Gabriel Yuri Souto - 31 de janeiro de 2026

Nos últimos meses, um truque doméstico inusitado passou a chamar atenção nas redes sociais: colocar um rolo de papel higiênico dentro da geladeira. À primeira vista, a ideia parece estranha.

No entanto, o método ganhou popularidade porque promete reduzir odores e melhorar o cheiro interno do eletrodoméstico de forma simples e barata.

Vídeos e publicações mostram usuários posicionando um ou dois rolos entre os alimentos. A prática despertou curiosidade e levantou dúvidas. Afinal, por que alguém colocaria papel higiênico na geladeira?

Por que colocar papel higiênico dentro da geladeira

A principal função do rolo de papel higiênico é ajudar no controle de odores. Com o armazenamento diário de alimentos variados, especialmente carnes, queijos e sobras, é comum que a geladeira acumule cheiros desagradáveis.

O papel higiênico é feito de celulose, um material com alta capacidade de absorção. Por isso, ele consegue reter umidade e capturar partículas responsáveis pelo mau cheiro. Dessa forma, atua como um filtro natural, reduzindo os odores no ambiente interno do refrigerador.

Além disso, por não conter produtos químicos, o truque agrada quem busca soluções mais simples e acessíveis para o dia a dia.

Como usar corretamente o truque do rolo de papel higiênico

Apesar da simplicidade, alguns cuidados garantem melhores resultados. Veja as principais recomendações:

– Use um ou dois rolos, conforme o tamanho da geladeira

– Posicione o papel em um canto, longe de alimentos e embalagens abertas

– Retire qualquer plástico protetor antes de colocar o rolo

– Troque o papel higiênico uma vez por semana

Seguindo essas orientações, o papel mantém sua capacidade de absorção e evita o risco de umidade excessiva ou proliferação de fungos.

O truque substitui a limpeza da geladeira?

Não. Embora eficiente, o rolo de papel higiênico não dispensa os cuidados básicos de higiene. Pelo contrário, ele funciona melhor quando combinado com práticas regulares de limpeza.

Por isso, especialistas recomendam manter a geladeira organizada, descartar alimentos vencidos e limpar prateleiras com frequência. Além disso, o uso de bicarbonato de sódio continua sendo uma alternativa clássica e complementar para neutralizar odores.

Por que o truque se tornou tão popular

O sucesso do método está na combinação de praticidade, baixo custo e resultado perceptível. Como o papel higiênico já faz parte da rotina doméstica, muitas pessoas decidiram testar a ideia sem esforço adicional.

Além disso, relatos nas redes sociais indicam melhora rápida no cheiro da geladeira. Esse fator ajudou a consolidar o truque como uma solução caseira eficiente, especialmente entre donas de casa.

Uma solução simples para o dia a dia

Em resumo, colocar um rolo de papel higiênico na geladeira não é apenas uma moda da internet. A prática tem fundamento e pode ajudar no controle de odores quando usada corretamente.

No entanto, vale lembrar que o truque funciona como complemento. Organização, limpeza regular e armazenamento adequado dos alimentos continuam sendo essenciais para manter a geladeira limpa, segura e livre de cheiros desagradáveis.

