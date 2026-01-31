Isaac Newton calculou o fim do mundo em carta escrita há 300 anos

Carta escrita há mais de 300 anos revela que Newton via o “fim do mundo” como uma grande transformação da humanidade, e não uma destruição do planeta

Layne Brito - 31 de janeiro de 2026

Conhecido mundialmente por formular as leis da gravidade e revolucionar a ciência moderna, Isaac Newton também se dedicou intensamente a estudos teológicos e interpretações bíblicas.

Em uma carta escrita há cerca de 300 anos, o cientista registrou cálculos que apontariam quando o mundo, como a humanidade o conhece, chegaria ao fim.

O documento, datado do início do século XVIII, mostra que Newton analisou passagens do livro bíblico de Daniel, combinando matemática, história e simbolismos religiosos.

A partir dessas interpretações, ele concluiu que grandes transformações globais não ocorreriam antes do ano 2060, data que até hoje desperta curiosidade e debates entre estudiosos.

Segundo historiadores, Newton não entendia o “fim do mundo” como a destruição literal do planeta ou o extermínio da humanidade. Para ele, o conceito representava o colapso de sistemas políticos e religiosos considerados corruptos, abrindo caminho para uma nova era.

Essa mudança, em sua visão, não seria repentina, mas fruto de um processo gradual de crises, conflitos e reorganizações sociais.

Pesquisadores explicam que essa interpretação está diretamente ligada ao contexto histórico vivido por Newton, marcado por guerras religiosas, instabilidade política e disputas de poder na Europa.

O cientista acreditava que a história seguia ciclos e que períodos de decadência seriam inevitavelmente sucedidos por fases de renovação. Para ele, ciência e fé caminhavam juntas na tentativa de compreender a ordem do universo.

Os manuscritos e cartas de Newton ficaram guardados por séculos e hoje fazem parte de acervos históricos analisados por especialistas.

Mais do que uma previsão apocalíptica, seus escritos revelam um pensador preocupado com o futuro da humanidade e com a possibilidade de transformação moral e social, reforçando um lado menos conhecido de um dos maiores cientistas de todos os tempos.

