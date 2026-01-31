Nem mandioca, nem batata: o melhor alimento para um purê perfeito ao receber visitas

Purê de banana-da-terra é cremoso, elegante e foge do óbvio, sendo a escolha ideal para acompanhar peixes e surpreender visitas

Gustavo de Souza - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Reproduçao/Freepik)

Quando a ideia é servir um acompanhamento diferente e sofisticado, vale ir além dos clássicos. Em vez da batata ou da mandioca, a banana-da-terra surge como uma alternativa saborosa e cheia de personalidade.

Muito presente na culinária brasileira, ela costuma aparecer em pratos salgados, mas ainda é pouco explorada como purê. Sua textura encorpada e o sabor suave fazem dela uma opção certeira para refeições especiais.

Além de surpreender, o preparo é simples e rápido. Com poucos ingredientes, é possível criar um acompanhamento que valoriza o prato principal.

Por que a banana-da-terra é ideal para purê

A banana-da-terra madura tem baixo dulçor e ótima cremosidade após o cozimento. Isso garante um purê consistente, sem necessidade de farinha ou outros espessantes.

Outro diferencial está na versatilidade. Ela combina facilmente com temperos básicos e ingredientes simples, formando uma base neutra e elegante.

Para quem busca variar o cardápio sem complicação, essa fruta entrega sabor, textura e um toque de inovação à mesa.

Ingredientes simples e preparo sem segredo

Para preparar o purê, são necessários poucos itens:

6 bananas-da-terra maduras

½ cebola picada

2 colheres (sopa) de manteiga

Caldo de 1 limão

½ xícara (chá) de água

Sal a gosto

Pimenta-do-reino moída na hora a gosto

As bananas devem ser cortadas em rodelas e regadas com limão para evitar escurecimento. A cebola é refogada na manteiga até ficar macia, formando a base aromática do prato.

Após alguns minutos de cozimento com um pouco de água, as bananas ficam bem macias. Basta bater com mixer ou amassar, conforme a textura desejada, e servir ainda quente.

Um acompanhamento que valoriza qualquer refeição

O purê de banana-da-terra harmoniza especialmente bem com peixes, frutos do mar e carnes grelhadas. Ele acrescenta elegância sem roubar o protagonismo do prato principal.

Também é uma ótima opção para quem recebe visitas e quer sair do comum. Pequenos ajustes, como ervas frescas ou um fio de azeite, podem personalizar a receita.

Ao apostar nessa alternativa, você transforma uma refeição simples em uma experiência mais criativa e memorável.

