Não é com creme de leite: a técnica correta para fazer o purê de batata perfeito e aveludado gastando pouco
Com a técnica certa, manteiga, leite aos poucos e um toque de queijo, o purê vira um creme liso e sem pesar no bolso
Fazer um purê de batata realmente aveludado não depende de creme de leite e nem de gastar muito. A técnica certa começa antes mesmo do fogo, dependendo do jeito de preparar a batata para cozinhar mais rápido e render uma textura mais lisa.
No preparo, o segredo está em construir cremosidade por etapas. E, no final, um ingrediente simples muda tudo: o queijo, que deixa o purê com cara de prato de restaurante.
O primeiro passo que acelera tudo: batata bem picada
A base do purê começa com as batatas cortadas em pedaços menores, e quanto menor o tamanho, mais rápido o cozimento acontece. Depois disso, as batatas vão para a panela com água para cozinhar. O foco desse processo é ganhar tempo sem perder qualidade no resultado.
Quando elas chegam ao ponto, a água do cozimento é retirada. Esse cuidado evita que o purê fique “aguado” e ajuda a controlar a textura no momento certo.
Textura aveludada vem da técnica, não do creme
Com as batatas já cozidas e sem a água, é hora de bater até ficar liso. No vídeo, o preparo é feito diretamente na panela, até o purê ganhar aparência bem uniforme.
Na sequência, entra manteiga na medida de uma colher de sopa para 1 kg de batata. Isso ajuda a dar brilho e maciez, sem “pesar” o prato.
Em vez de creme de leite, o ajuste de cremosidade é feito com leite adicionado aos poucos. O ponto vai sendo acertado gradualmente, conforme a mistura vai ficando mais aveludada.
O toque final: queijo que derrete e transforma o purê
Depois de liso e bem misturado, o purê ganha uma proposta ainda mais especial: ele vira quase um “purê de batata chique”, no estilo do aligot.
A sugestão citada inclui queijo meia cura, mas para uma opção mais econômica a mussarela é o melhor pedido. A quantidade indicada é entre três ou quatro fatias.
O passo final é mexer bem até o queijo derreter por completo. É aí que a textura fica mais cremosa e marcante, mudando a cara do purê sem precisar de ingredientes caros.
Veja o preparo completo no vídeo abaixo:
