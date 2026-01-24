Não é com creme de leite: a técnica correta para fazer o purê de batata perfeito e aveludado gastando pouco

Com a técnica certa, manteiga, leite aos poucos e um toque de queijo, o purê vira um creme liso e sem pesar no bolso

Layne Brito - 24 de janeiro de 2026

Fazer um purê de batata realmente aveludado não depende de creme de leite e nem de gastar muito. A técnica certa começa antes mesmo do fogo, dependendo do jeito de preparar a batata para cozinhar mais rápido e render uma textura mais lisa.

No preparo, o segredo está em construir cremosidade por etapas. E, no final, um ingrediente simples muda tudo: o queijo, que deixa o purê com cara de prato de restaurante.

O primeiro passo que acelera tudo: batata bem picada

A base do purê começa com as batatas cortadas em pedaços menores, e quanto menor o tamanho, mais rápido o cozimento acontece. Depois disso, as batatas vão para a panela com água para cozinhar. O foco desse processo é ganhar tempo sem perder qualidade no resultado.

Quando elas chegam ao ponto, a água do cozimento é retirada. Esse cuidado evita que o purê fique “aguado” e ajuda a controlar a textura no momento certo.

Textura aveludada vem da técnica, não do creme

Com as batatas já cozidas e sem a água, é hora de bater até ficar liso. No vídeo, o preparo é feito diretamente na panela, até o purê ganhar aparência bem uniforme.

Na sequência, entra manteiga na medida de uma colher de sopa para 1 kg de batata. Isso ajuda a dar brilho e maciez, sem “pesar” o prato.

Em vez de creme de leite, o ajuste de cremosidade é feito com leite adicionado aos poucos. O ponto vai sendo acertado gradualmente, conforme a mistura vai ficando mais aveludada.

O toque final: queijo que derrete e transforma o purê

Depois de liso e bem misturado, o purê ganha uma proposta ainda mais especial: ele vira quase um “purê de batata chique”, no estilo do aligot.

A sugestão citada inclui queijo meia cura, mas para uma opção mais econômica a mussarela é o melhor pedido. A quantidade indicada é entre três ou quatro fatias.

O passo final é mexer bem até o queijo derreter por completo. É aí que a textura fica mais cremosa e marcante, mudando a cara do purê sem precisar de ingredientes caros.

Veja o preparo completo no vídeo abaixo:

