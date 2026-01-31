Substituto do pão francês: aprenda a fazer tapioca molhadinha e com menos calorias para o café da manhã

Leve, saborosa e fácil de preparar, a tapioca molhadinha é opção prática e menos calórica para o café da manhã

Gabriel Yuri Souto - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Freepik)

Para quem deseja reduzir o consumo de pão francês no café da manhã, a tapioca surge como uma excelente alternativa. Além de naturalmente sem glúten, ela é versátil, fácil de preparar e pode ser adaptada a diferentes gostos.

Nesse sentido, a tapioca molhadinha vem conquistando cada vez mais espaço. Isso porque, além de saborosa, ela apresenta uma textura úmida e macia, tornando-se uma opção irresistível tanto para o café da manhã quanto para o lanche da tarde.

Por que a tapioca molhadinha faz sucesso

Diferente da versão tradicional, que pode ficar seca, a tapioca molhadinha leva uma mistura cremosa à base de leite de coco e leite condensado. Assim, o resultado é uma receita equilibrada, com sabor marcante e sensação de conforto a cada mordida.

Além disso, quando comparada ao pão francês com manteiga, essa versão pode apresentar menos calorias, dependendo das quantidades utilizadas. Portanto, ela se encaixa melhor em uma rotina alimentar mais leve.

Como fazer tapioca molhadinha

O preparo é simples e não exige habilidades avançadas na cozinha. No entanto, é importante seguir o passo a passo corretamente para garantir a textura ideal.

Ingredientes

1 vidro de leite de coco

1 caixinha de leite condensado

100 g de coco ralado

Goma para tapioca hidratada (quanto baste)

Modo de preparo

Primeiramente, coloque uma porção de goma para tapioca em uma frigideira antiaderente. Em seguida, leve ao fogo baixo e deixe cozinhar até a massa firmar e soltar do fundo.

Logo depois, vire a tapioca para dourar levemente do outro lado. Então, retire do fogo e reserve em um prato. Repita o processo até finalizar a goma.

Enquanto isso, em uma vasilha, misture o leite condensado, o leite de coco e metade do coco ralado, mexendo bem até obter uma mistura homogênea.

Na sequência, espalhe um pouco do creme sobre cada disco de tapioca, dobre ao meio e disponha em uma travessa. Por fim, finalize polvilhando o restante do coco ralado por cima. Se desejar, regue com um fio extra de leite condensado para um toque especial.

Ideal para substituir o pão no dia a dia

Portanto, se você busca uma opção prática, saborosa e diferente para o café da manhã, a tapioca molhadinha é uma excelente escolha. Além de agradar o paladar, ela ajuda a variar o cardápio e pode contribuir para uma alimentação mais equilibrada.

