Nem o sal de parrilha, nem alho: o tempero que deixa a carne grelhada mais suculenta, macia e saborosa
Mistura de ervas e especiarias ajuda a preservar a umidade da carne, realça o sabor natural do corte e melhora a textura durante o preparo na grelha
Quando se fala em carne grelhada, o sal costuma ser o protagonista do preparo, seja na versão grossa ou de parrilha. No entanto, um tempero simples e tradicional pode entregar um resultado ainda mais equilibrado: o chimichurri.
Muito usado na culinária argentina e uruguaia, o chimichurri vai além do sabor. Além disso, quando aplicado corretamente, ele contribui para deixar a carne mais suculenta, macia e aromática, sem mascarar as características do corte.
Por que o chimichurri melhora a carne grelhada
Antes de tudo, o chimichurri combina ervas secas, alho, pimenta, vinagre e azeite, ingredientes que ajudam a quebrar levemente as fibras da carne. Esse processo facilita a retenção de umidade durante a grelha.
- Rodovia brasileira que “flutua” sobre a Mata Atlântica vira referência mundial com viadutos de 70 metros
- Conheça a ilha brasileira que se tornou refúgio de casais e famílias em busca de conforto, contato com a natureza e experiências de alto padrão
- Nova lei garante que avós, padrastos e tios possam deixar pensão do INSS para netos, enteados e até sobrinhos
Além disso, o azeite presente na mistura cria uma camada protetora na superfície do corte. Com isso, a carne perde menos líquido durante o preparo, resultando em textura mais macia e suculenta.
Outro ponto importante é que o chimichurri realça o sabor natural da carne. Diferente de temperos agressivos, ele adiciona aroma e frescor sem dominar o paladar.
Como usar o chimichurri para garantir melhor textura e sabor
Para melhores resultados, o ideal é aplicar o chimichurri seco ou levemente hidratado de 30 minutos a 1 hora antes de levar a carne à grelha. Esse tempo permite que os sabores se integrem sem ressecar o corte.
Contudo, evite exagerar na quantidade. Uma camada leve é suficiente para temperar e proteger a carne, mantendo o equilíbrio entre sabor e textura.
Durante o preparo, vire a carne apenas quando necessário. Isso ajuda a selar os sucos internos e garante uma grelha mais uniforme, com resultado final mais macio e saboroso.
Ao final, o chimichurri mostra que não é apenas um acompanhamento. Usado como tempero, ele pode transformar a carne grelhada, entregando suculência, maciez e sabor de forma simples e eficiente.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!