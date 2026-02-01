Rodovia brasileira que “flutua” sobre a Mata Atlântica vira referência mundial com viadutos de 70 metros

A Rodovia dos Imigrantes chama atenção por soluções de engenharia que unem segurança viária, integração ambiental e grandes estruturas elevadas na Serra do Mar

Magno Oliver - 01 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação)

A Rodovia dos Imigrantes, que liga a Região Metropolitana de São Paulo à Baixada Santista, tornou-se referência mundial em engenharia ao cruzar a Serra do Mar com viadutos elevados sobre a Mata Atlântica. O conjunto de estruturas impressiona pelo porte e pela forma como se integra ao relevo natural da região.

Ao longo do trecho de serra, com cerca de 20 quilômetros, a rodovia avança sobre vales profundos apoiada em viadutos que chegam a aproximadamente 70 metros de altura.

Esse desenho permite manter declividade constante e curvas de raio longo, o que contribui para maior estabilidade dos veículos.

Engenharia que reduz riscos em neblina e chuva

Antes de tudo, o traçado foi pensado para enfrentar condições climáticas adversas comuns na Serra do Mar. Curvas suaves e rampas menos acentuadas ajudam a reduzir riscos em dias de neblina densa e chuva intensa.

Além disso, a operação da rodovia conta com monitoramento contínuo por câmeras, painéis de mensagem variável e estações meteorológicas distribuídas ao longo do percurso.

Contudo, em situações de baixa visibilidade, equipes adotam operações especiais para controlar o tráfego e evitar acidentes.

Túneis, viadutos e preservação ambiental

Outro destaque da Rodovia dos Imigrantes está no uso de túneis extensos para atravessar áreas sensíveis da serra. Ao todo, o sistema reúne 14 túneis, que somam mais de oito quilômetros escavados em rocha apenas na pista sul.

Durante a ampliação, os projetos priorizaram a redução do impacto ambiental. Os engenheiros aumentaram a distância entre pilares, diminuíram áreas desmatadas e trataram a água utilizada nas escavações antes de devolvê-la ao meio ambiente.

Por esse motivo, a rodovia passou a ser citada em estudos técnicos, reportagens especializadas e análises sobre infraestrutura em biomas sensíveis. O equilíbrio entre grandes estruturas elevadas e preservação ambiental ajudou a consolidar seu reconhecimento internacional.

Experiência que vai além da função logística

Para quem percorre o trecho, a viagem se transforma em parte da experiência. Além disso, o trajeto alterna túneis e trechos abertos, oferecendo vistas amplas da Mata Atlântica e, em alguns pontos, da Baixada Santista.

Com esse conjunto de soluções, a Rodovia dos Imigrantes deixou de ser apenas uma ligação entre planalto e litoral. A via passou a simbolizar como engenharia de alta complexidade pode coexistir com preservação ambiental e segurança viária.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!