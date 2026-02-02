Adeus aos celulares: novo dispositivo promete ser tendência e substituir aparelhos eletrônicos

Óculos de realidade aumentada da Samsung usam IA e Android XR e prometem mudar a forma de interagir com tecnologia no dia a dia

Gustavo de Souza - 02 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O futuro dos dispositivos pessoais pode estar deixando de caber no bolso. A Samsung anunciou o lançamento de óculos de realidade aumentada que prometem transformar a forma como as pessoas acessam informações e utilizam tecnologia.

Apresentado durante a divulgação dos resultados financeiros do quarto trimestre de 2025, o projeto aposta em inteligência artificial e integração total com o ecossistema Android para ir além dos celulares tradicionais.

Óculos inteligentes entram na disputa pelo lugar do smartphone

Os novos óculos da Samsung serão equipados com o sistema Android XR, desenvolvido para experiências imersivas e consumo eficiente de energia. A tecnologia combina realidade aumentada com inteligência artificial integrada.

A expectativa é que um dos modelos conte com exibição direta nas lentes. Isso permitiria acessar informações digitais sem tirar o foco do ambiente real.

Fontes do setor indicam a presença de câmera de 12 MP e bateria de 155 mAh, embora os dados ainda não tenham sido confirmados oficialmente pela empresa.

Parcerias globais fortalecem a aposta da Samsung

Para viabilizar o projeto, a Samsung firmou parcerias estratégicas com grandes nomes do mercado. O Google participa do desenvolvimento do Android XR e da integração com o Gemini, sua IA generativa.

Já empresas como Qualcomm, Warby Parker e Gentle Monster contribuem com componentes tecnológicos e design. O objetivo é unir desempenho, leveza e estética sofisticada.

A compatibilidade com aplicativos como Google Maps e YouTube faz parte da proposta. A ideia é oferecer funções essenciais de forma prática, sem a necessidade de outros dispositivos.

Lançamento em 2026 mira público de tecnologia avançada

A Samsung confirmou que os óculos de realidade aumentada serão lançados ainda em 2026. A produção inicial será limitada, indicando foco em um público específico.

Ainda não há informações sobre preços ou mercados prioritários. Mesmo assim, a empresa deixa claro que quer consolidar sua presença no segmento de dispositivos vestíveis avançados.

Com o novo produto, a Samsung entra em disputa direta com empresas como Meta e Apple. O movimento sinaliza uma possível mudança no protagonismo dos aparelhos eletrônicos pessoais.

