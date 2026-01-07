Celular mais popular do mundo no momento não é da Samsung nem da Apple

Pedro Ribeiro - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O celular mais buscado do mundo no início de 2026 surpreendeu muita gente, já que o celular que lidera o interesse dos consumidores neste momento não pertence nem à Samsung nem à Apple.

A disputa pelo topo do ranking global mostra como o mercado de smartphones segue dinâmico e cada vez mais competitivo, com marcas chinesas ganhando espaço rapidamente.

Além disso, essa mudança revela um novo comportamento do público, que passou a valorizar não apenas tradição, mas também inovação, desempenho e custo-benefício.

E é justamente isso que explica a virada no ranking.

Um novo líder chama a atenção do mercado

Na primeira semana de 2026, o Xiaomi 17 Ultra assumiu o primeiro lugar da tabela de tendências do GSMArena.

O modelo estreou direto no topo e, com isso, desbancou aparelhos que vinham dominando as listas nos meses anteriores.

Esse movimento mostra como um celular recém-lançado pode rapidamente conquistar atenção quando entrega especificações robustas, design moderno e recursos que conversam com o que o consumidor procura no momento.

Samsung segue forte, mas perde a liderança

Logo atrás do novo líder, a Samsung continua marcando presença de forma consistente.

O Galaxy A56, que ocupava o primeiro lugar anteriormente, agora aparece na segunda posição.

Em seguida, o Galaxy S25 Ultra mantém estabilidade e ocupa o terceiro lugar.

Mesmo sem liderar, a marca sul-coreana segue relevante e com vários modelos figurando entre os mais procurados do mundo.

Apple fica fora do pódio nesta semana

Enquanto isso, a Apple aparece fora das três primeiras posições.

O iPhone 17 Pro Max surge em quarto lugar, resistindo à forte concorrência dos lançamentos mais recentes.

Apesar disso, o desempenho ainda é sólido.

O modelo segue sendo um celular muito desejado, especialmente entre usuários que priorizam ecossistema, desempenho e longevidade de atualizações.

Outros modelos que se destacam no top 10

Na quinta posição, o Honor Win chama atenção pela bateria de 10.000 mAh, um diferencial que conquistou rapidamente o público.

Logo depois, o Galaxy A17 sobe para o sexto lugar, mostrando a força dos modelos intermediários.

O OnePlus 15 aparece em sétimo, seguido pelo Xiaomi 17 Pro Max em oitavo.

O iPhone 17 base retorna ao nono lugar, enquanto o Redmi Note 15 Pro+ fecha o top 10, mantendo-se entre os celulares mais buscados do momento.

O que o ranking revela sobre o consumidor

No fim das contas, o ranking mostra que o consumidor está cada vez mais aberto a novas marcas e propostas.

O sucesso do Xiaomi 17 Ultra reforça que inovação, ficha técnica equilibrada e preço competitivo pesam muito na decisão de compra.

Assim, o celular mais popular do mundo neste início de ano confirma uma tendência clara: quem entrega mais valor rapidamente conquista espaço, independentemente do nome que carrega.

