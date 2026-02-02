As crianças mais inteligentes tendem a nascer nesses meses, segundo pesquisa em psicologia

Estudos em psicologia educacional indicam que a época de nascimento pode influenciar desempenho cognitivo, mas fatores sociais e ambientais seguem decisivos

Magno Oliver - 02 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Pesquisas em psicologia educacional indicam que o mês de nascimento pode ter relação com o desempenho cognitivo das crianças, especialmente nos primeiros anos escolares.

Os estudos mostram padrões estatísticos que associam determinadas épocas do ano a melhores resultados em testes de aprendizagem e desenvolvimento intelectual.

Segundo análises publicadas em revistas científicas da área de psicologia e educação, crianças nascidas em determinados meses tendem a apresentar vantagens iniciais relacionadas à maturidade cognitiva e ao ambiente escolar em que são inseridas.

O que a psicologia explica sobre o mês de nascimento

Pesquisadores apontam que crianças nascidas entre o final do verão e o início do outono, especialmente entre setembro e novembro, costumam se destacar em avaliações cognitivas.

Isso ocorre porque, em muitos países, elas entram na escola sendo ligeiramente mais velhas do que colegas da mesma turma, o que favorece concentração, linguagem e raciocínio lógico.

Estudos conduzidos no Reino Unido e nos Estados Unidos mostram que essa diferença etária relativa dentro da sala de aula pode influenciar o desempenho acadêmico inicial.

Crianças mais maduras tendem a absorver conteúdos com maior facilidade, o que impacta testes de inteligência aplicados nos primeiros anos.

Vantagem inicial não define inteligência para toda a vida

Os próprios pesquisadores alertam que o mês de nascimento não determina, por si só, o nível de inteligência de uma criança. Fatores como estímulo familiar, qualidade da educação, alimentação, saúde emocional e ambiente social exercem influência muito mais duradoura no desenvolvimento cognitivo.

A psicologia destaca que a vantagem observada nos primeiros anos tende a diminuir ao longo do tempo, à medida que as diferenças de idade se tornam menos relevantes.

Ainda assim, os estudos ajudam a compreender como fatores externos, como o calendário escolar, podem afetar o desempenho infantil.

Especialistas reforçam que inteligência é construída ao longo da vida e não definida pelo mês de nascimento. O dado, portanto, deve ser interpretado como uma tendência estatística, e não como regra.

