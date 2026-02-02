Homem mais velho do mundo é brasileiro e chama atenção pela saúde com mais de 110 anos

Reconhecido internacionalmente, cearense ultrapassa os 110 anos com lucidez, rotina simples e qualidade de vida que impressionam pesquisadores

Gabriel Yuri Souto - 02 de fevereiro de 2026

Retrato de João Marinho Neto, brasileiro de 113 anos reconhecido como o homem mais velho do mundo, sorrindo em sua casa no Ceará (Foto: Divulgação)

O homem mais velho do mundo vive no Brasil e chama atenção não apenas pela idade avançada, mas pelo estado de saúde preservado.

Registros internacionais de longevidade reconheceram João Marinho Neto, natural do Ceará, como o homem vivo mais longevo do planeta, aos 113 anos.

Nascido em 5 de outubro de 1912, João ganhou projeção mundial após a confirmação oficial de sua idade, baseada em documentos civis e registros históricos.

Desde então, sua história passou a despertar interesse de pesquisadores, médicos e estudiosos do envelhecimento humano.

Vida simples e rotina ativa desde a infância

João Marinho Neto cresceu em área rural e trabalhou no campo desde muito jovem, mantendo uma rotina fisicamente ativa por grande parte da vida. Esse estilo simples, longe do sedentarismo, é apontado por especialistas como um dos fatores associados à longevidade saudável.

Ele também sempre baseou sua alimentação em produtos naturais, com refeições caseiras e pouca ingestão de alimentos industrializados. Segundo familiares, ele sempre manteve hábitos moderados, sem excessos, o que contribuiu para o equilíbrio ao longo dos anos.

Mesmo com mais de um século de vida, João segue lúcido, conversa com familiares e mantém interesse pelo cotidiano, o que reforça a preservação cognitiva incomum para sua idade.

Família, vínculos afetivos e envelhecimento saudável

Outro ponto frequentemente destacado é a forte ligação familiar. João Marinho Neto construiu uma grande família, com filhos, netos, bisnetos e tataranetos, mantendo convivência próxima e constante apoio emocional.

Além disso, especialistas em longevidade ressaltam que relações afetivas sólidas exercem papel fundamental no envelhecimento saudável, ajudando a reduzir estresse, solidão e impactos emocionais ao longo da vida.

O caso do brasileiro reforça que fatores como genética, estilo de vida ativo, alimentação equilibrada e vínculos sociais podem influenciar diretamente não apenas a duração, mas a qualidade da vida.

Aos 113 anos, João Marinho Neto se tornou símbolo de longevidade no Brasil e no mundo, mostrando que envelhecer com saúde pode estar ligado a escolhas simples feitas ao longo de toda a vida.

