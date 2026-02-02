Homens que usaram calcinha, comeram picanha e tomaram cerveja em orgia acabam presos após conta de R$ 5 mil em Aparecida de Goiânia
Noitada começou ainda de madrugada, durou mais de sete horas e terminou com empurra-empurra sobre quem pagaria a despesa
O que era para ser apenas uma madrugada de diversão terminou com a chegada da Polícia Militar (PM) em um motel no bairro Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia, após uma conta de R$ 5.201 não ser paga.
Segundo apuração do Portal 6, quatro homens deram entrada no estabelecimento por volta das 4h33 do último domingo (1º) e permaneceram no local por mais de sete horas, deixando a suíte apenas no início da tarde.
Durante a noitada, a comanda registrou consumo variado, que incluiu picanha, arroz branco, mandioca cozida, porção de vinagrete, suco de limão, água de coco e uma grande quantidade de bebidas alcoólicas.
- Condomínio de Anápolis é alvo de protesto após moradores alegarem manobras do síndico e dívida de quase R$ 1 milhão
- Com retomada dos trabalhos, Plano Diretor será foco central da Câmara de Anápolis em 2026
- Casal de Aparecida de Goiânia acredita ter reencontrado filha dada como morta há mais de 50 anos
Entre os itens anotados estão dezenas de cervejas long neck, vinho, whisky, energético, refrigerante e Smirnoff Ice.
A lista de gastos também chamou atenção por incluir preservativos, lubrificante, toalhas extras, sabonete, shampoo, kits fantasia e até calcinhas descartáveis, o que ajudou a elevar rapidamente o valor final da conta.
Por volta das 12h10, dois dos envolvidos deixaram o motel afirmando que a despesa seria quitada pelos outros dois homens, que permaneceram na suíte.
No entanto, quando estes tentaram sair, foram informados de que o valor ainda não havia sido pago.
Os suspeitos alegaram que acreditavam que o pagamento já havia sido feito pelos colegas que saíram antes.
Diante da recusa em arcar com o débito, funcionários do motel acionaram a Polícia Militar (PM).
A equipe confirmou que a conta permanecia em aberto e conduziu os dois homens que ficaram no local à Central de Flagrantes, onde foram autuados por estelionato.
O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!