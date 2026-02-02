Homens que usaram calcinha, comeram picanha e tomaram cerveja em orgia acabam presos após conta de R$ 5 mil em Aparecida de Goiânia

Noitada começou ainda de madrugada, durou mais de sete horas e terminou com empurra-empurra sobre quem pagaria a despesa

Da Redação - 02 de fevereiro de 2026

Funcionários acionaram a polícia após negativa de quitação. (Foto: Reprodução)

O que era para ser apenas uma madrugada de diversão terminou com a chegada da Polícia Militar (PM) em um motel no bairro Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia, após uma conta de R$ 5.201 não ser paga.

Segundo apuração do Portal 6, quatro homens deram entrada no estabelecimento por volta das 4h33 do último domingo (1º) e permaneceram no local por mais de sete horas, deixando a suíte apenas no início da tarde.

Durante a noitada, a comanda registrou consumo variado, que incluiu picanha, arroz branco, mandioca cozida, porção de vinagrete, suco de limão, água de coco e uma grande quantidade de bebidas alcoólicas.

Entre os itens anotados estão dezenas de cervejas long neck, vinho, whisky, energético, refrigerante e Smirnoff Ice.

A lista de gastos também chamou atenção por incluir preservativos, lubrificante, toalhas extras, sabonete, shampoo, kits fantasia e até calcinhas descartáveis, o que ajudou a elevar rapidamente o valor final da conta.

Por volta das 12h10, dois dos envolvidos deixaram o motel afirmando que a despesa seria quitada pelos outros dois homens, que permaneceram na suíte.

No entanto, quando estes tentaram sair, foram informados de que o valor ainda não havia sido pago.

Os suspeitos alegaram que acreditavam que o pagamento já havia sido feito pelos colegas que saíram antes.

Diante da recusa em arcar com o débito, funcionários do motel acionaram a Polícia Militar (PM).

A equipe confirmou que a conta permanecia em aberto e conduziu os dois homens que ficaram no local à Central de Flagrantes, onde foram autuados por estelionato.

O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

