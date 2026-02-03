A cidade mais fria do mundo tem temperaturas de até −71 °C e tudo congela instantaneamente nas ruas

Região de clima extremo impõe rotinas rígidas e adaptações constantes para quem vive sob temperaturas recordes de frio

Layne Brito - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Considerada a cidade mais fria do mundo, Oymyakon está localizada na região da Yakútia, no extremo leste da Sibéria, na Rússia.

O local é conhecido por registrar temperaturas que chegam a impressionantes −71 °C durante o inverno, fazendo com que praticamente tudo congele ao ar livre em questão de minutos, ou até segundos.

A cidade abriga poucos milhares de habitantes, que aprenderam a conviver com o frio extremo como parte da rotina.

Na Yakútia, carros não podem ser desligados por longos períodos, pois o motor pode congelar e não voltar a funcionar.

Celulares descarregam rapidamente, canetas deixam de escrever e até óculos podem causar ferimentos na pele se encostarem diretamente no rosto.

Nas ruas de Oymyakon, o vapor da respiração se transforma instantaneamente em cristais de gelo.

Alimentos congelam quase imediatamente ao serem expostos ao ar livre, e a água quente, quando lançada no ar, vira neve antes mesmo de tocar o chão.

O solo permanece congelado durante quase todo o ano, o que dificulta construções e impede a agricultura tradicional.

A sobrevivência na Yakútia exige adaptações extremas. As casas são altamente isoladas, as roupas são compostas por várias camadas térmicas e a alimentação é baseada, principalmente, em carnes e peixes.

Mesmo tarefas simples, como sair de casa, exigem planejamento e resistência física.

Apesar das condições severas, Oymyakon continua habitada e se tornou símbolo mundial da capacidade humana de adaptação.

A cidade representa um dos limites extremos da vida urbana no planeta, onde o frio não é apenas uma estação, mas uma condição permanente.

