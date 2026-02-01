Conheça a cidade brasileira inspirada na Itália com 13 mil habitantes e considerada uma das mais belas do mundo

Com clima europeu, ruas tranquilas e construções históricas preservadas, o município gaúcho virou destaque internacional e entrou no radar de quem busca um roteiro diferente no Sul do país

Layne Brito - 01 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Pequena no tamanho, gigante no charme. No alto da Serra Gaúcha, uma cidade com cerca de 13 mil habitantes vem chamando atenção de turistas do Brasil e de fora por parecer um pedacinho da Itália em pleno Rio Grande do Sul.

O destino é Antônio Prado, município que carrega forte influência da imigração italiana e preserva um visual que mistura tradição, arquitetura histórica e um ritmo de vida bem mais calmo do que o das grandes cidades.

O que mais impressiona quem chega é o centro histórico, onde construções antigas e ruas acolhedoras criam um cenário que rende fotos a cada esquina.

A cidade é conhecida por manter viva a herança dos imigrantes, não apenas nos prédios e no jeito de organizar o espaço urbano, mas também nos costumes, na hospitalidade e nas experiências ligadas à cultura local, que fazem o visitante se sentir em outro país sem sair do Brasil.

Nos últimos meses, Antônio Prado ganhou ainda mais projeção ao ser apontada como uma das vilas turísticas mais bonitas e bem preservadas do mundo, reconhecimento que levou o município a um seleto grupo de destinos valorizados por critérios como identidade cultural, preservação e desenvolvimento ligado ao turismo.

O destaque colocou a cidade no mapa internacional, ampliando a curiosidade de quem busca locais menos óbvios e com forte personalidade.

Além do passeio pelo centro, o roteiro costuma incluir gastronomia típica, eventos de tradição italiana e atrações que combinam natureza e história, com clima perfeito para quem quer descansar e explorar sem pressa.

Para o turista que gosta de cidades fotogênicas, tranquilas e cheias de referências culturais, Antônio Prado virou o tipo de lugar que surpreende justamente por não ser “turismo de massa”, mas sim uma experiência autêntica na Serra Gaúcha.

