Clássico entre Anápolis e Anapolina terá torcida única na oitava rodada do Goianão
Histórico de conflitos entre torcidas levou à adoção da medida, solicitada pela Polícia Militar
O confronto entre o Anápolis e o Anapolina pela oitava rodada do Goianão terá ter torcida única. A recomendação foi feita pelo Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (Bepe) da Polícia Militar (PM) ao presidente da Federação Goiana de Futebol (FGC), Ronei Ferreira de Freitas.
No ofício encaminhado à entidade, o comandante da corporação, tenente Coronel Alex de Siqueira, cita o histórico de conflitos entre as torcidas Independente Tricolor e a Organizada Rubra.
“Tais torcidas vêm desencadeando atos de violência há vários anos, sendo necessária, de forma recorrente, a intervenção policial para o restabelecimento da ordem pública e preservação da lei”, destacou o oficial.
Ainda segundo o comandante do Bepe, o Estádio Jonas Duarte, que sediará o jogo, não apresenta condições para receber simultaneamente ambas as torcidas, de modo a isolar os torcedores rivais, o que aumenta a chance de incidentes.
O ofício foi reencaminhado aos presidentes das equipes nesta terça-feira (03), recomendando apenas a entrada da torcida da equipe mandante.
Já no final desta tarde, o Anápolis Futebol Clube publicou em seu perfil do Instagram um comunicado informando que irá acatar a recomendação. O clássico ocorrerá no próximo domingo (08), a partir das 16h.
Goianão 2026
Encaminhando para a oitava rodada, os próximos jogos do Goianão 2026 serão no sábado (07) e domingo (08). Na cabeça da tabela, Goiás acumula 17 pontos, com 4 vitórias nos últimos 4 jogos.
Na sequencia vem o Vila Nova, com 15 pontos; Jataiense, com 14 pontos, e Atlético-GO, com 14. O Anapolina aparece na 6ª posição, com 12 pontos, e o Anápolis logo em seguida, com 8 pontos.
