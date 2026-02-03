Motociclista “voa” em acidente impressionante em Anápolis

Imagens mostram violência do impacto que deixou motociclista ferido em Anápolis

Danilo Boaventura - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um motociclista de 24 anos ficou ferido em um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta terça-feira (03), na Avenida Tiradentes, no Jardim Alexandrina, em Anápolis.

Uma câmera de segurança registrou o momento exato da colisão, que envolveu a moto que ele pilotava e um carro de passeio.

As imagens mostram o jovem sendo arremessado ao chão após o impacto.

De acordo com o relato da Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, a motorista do carro, de 32 anos, trafegava pela avenida quando freou para fazer uma conversão.

O motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu parar a tempo e colidiu na traseira do veículo.

Com a queda, o jovem sofreu diversas escoriações na mão direita e nas costas, além de se queixar de dores no peito e no queixo.

A equipe da PM, ao chegar no local, prestou os primeiros atendimentos e acionou o socorro médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e, após a chegada da equipe, o jovem foi encaminhado para o Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA).

O Portal 6 busca mais informações sobre o quadro clínico da vítima.

Mais informações a qualquer momento.

