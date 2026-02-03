Motociclista “voa” em acidente impressionante em Anápolis
Imagens mostram violência do impacto que deixou motociclista ferido em Anápolis
Um motociclista de 24 anos ficou ferido em um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta terça-feira (03), na Avenida Tiradentes, no Jardim Alexandrina, em Anápolis.
Uma câmera de segurança registrou o momento exato da colisão, que envolveu a moto que ele pilotava e um carro de passeio.
As imagens mostram o jovem sendo arremessado ao chão após o impacto.
De acordo com o relato da Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, a motorista do carro, de 32 anos, trafegava pela avenida quando freou para fazer uma conversão.
O motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu parar a tempo e colidiu na traseira do veículo.
Com a queda, o jovem sofreu diversas escoriações na mão direita e nas costas, além de se queixar de dores no peito e no queixo.
A equipe da PM, ao chegar no local, prestou os primeiros atendimentos e acionou o socorro médico.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e, após a chegada da equipe, o jovem foi encaminhado para o Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA).
O Portal 6 busca mais informações sobre o quadro clínico da vítima.
Mais informações a qualquer momento.
