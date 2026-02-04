Homem que tentou invadir casa e deixou jovem desacordada é linchado por vizinhos em Anápolis
Suspeito recebeu voz de prisão, mas precisou ser socorrido pelo Samu antes de ser levado à delegacia
Um homem, de 33 anos, causou uma confusão generalizada entre moradores do Setor Industrial Munir Calixto, em Anápolis, ao tentar invadir residências e assaltar pedestres na madrugada desta quarta-feira (04).
O suspeito, que apresentava sinais de embriaguez e do possível uso de entorpecentes, teria chegado a danificar telhas e o padrão de energia de uma das casas antes de ser contido por populares.
Na sequência, o homem teria começado a atacar os moradores usando um pedaço de madeira. Uma jovem, de 22 anos, foi alvo da tentativa de assalto e acabou sendo agredida.
- Estudante de Goiânia que recebeu Pix de R$ 200 mil por engano consegue a recompensa que precisava
- Novas imagens mostram enquadro da PM e carro sendo guinchado em algazarra de estudantes de medicina em Anápolis
- Suspeito de sequestrar e estuprar sobrinha de 6 anos é morto em Luziânia após trocar tiros com a Rotam
Ela sofreu lesão na boca, teve diversas escoriações pelo corpo e acabou desacordada, com cortes na região da cabeça. A jovem precisou ser levada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).
A confusão não parou por aí. O suspeito voltou a ameaçar as vítimas com o pedaço de madeira, o que gerou reação entre os vizinhos. O grupo agrediu o homem, que acabou caído ao chão com diversas lesões e sangramentos pelo corpo.
A Polícia Militar (PM) foi acionada e deu voz de prisão ao suspeito. Antes de ser conduzido à delegacia, entretanto, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a uma unidade de saúde.
Na delegacia, as autoridades constataram que o homem já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas. Detido, ele ficou sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).
CONFUSÃO GENERALIZADA 🚔 Homem que tentou invadir casa e deixou jovem desacordada é linchado por vizinhos em Anápolis
Leia: pic.twitter.com/oHtDd9Qgsy
— Portal 6 (@portal6noticias) February 4, 2026
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!