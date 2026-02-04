Homem que tentou invadir casa e deixou jovem desacordada é linchado por vizinhos em Anápolis

Suspeito recebeu voz de prisão, mas precisou ser socorrido pelo Samu antes de ser levado à delegacia

Natália Sezil - 04 de fevereiro de 2026

Homem acabou sendo linchado por testemunhas. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 33 anos, causou uma confusão generalizada entre moradores do Setor Industrial Munir Calixto, em Anápolis, ao tentar invadir residências e assaltar pedestres na madrugada desta quarta-feira (04).

O suspeito, que apresentava sinais de embriaguez e do possível uso de entorpecentes, teria chegado a danificar telhas e o padrão de energia de uma das casas antes de ser contido por populares.

Na sequência, o homem teria começado a atacar os moradores usando um pedaço de madeira. Uma jovem, de 22 anos, foi alvo da tentativa de assalto e acabou sendo agredida.

Ela sofreu lesão na boca, teve diversas escoriações pelo corpo e acabou desacordada, com cortes na região da cabeça. A jovem precisou ser levada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

A confusão não parou por aí. O suspeito voltou a ameaçar as vítimas com o pedaço de madeira, o que gerou reação entre os vizinhos. O grupo agrediu o homem, que acabou caído ao chão com diversas lesões e sangramentos pelo corpo.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e deu voz de prisão ao suspeito. Antes de ser conduzido à delegacia, entretanto, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a uma unidade de saúde.

Na delegacia, as autoridades constataram que o homem já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas. Detido, ele ficou sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

