Novas imagens mostram enquadro da PM e carro sendo guinchado em algazarra de estudantes de medicina em Anápolis

Reclamações por perturbação do sossego levaram viaturas ao local, após diversas ligações ao 190 durante a noite

Davi Galvão - 04 de fevereiro de 2026

Carro foi guinchado ao final da intervenção policial. (Foto: Reprodução)

Novas imagens enviadas ao Portal 6 mostram mais detalhes de como se desenrolou a atuação da Polícia Militar (PM), acionada para pôr fim a uma algazarra protagonizada por estudantes de medicina na noite desta terça-feira (03), em Anápolis.

O caso ocorreu por volta das 23h, na conveniência de um posto de combustíveis situado na Avenida Universitária, nas proximidades da UniEVANGÉLICA.

Nos vídeos, é possível ver a grande concentração de estudantes reunidos ouvindo som automotivo em alto volume, até a chegada da PM para encerrar a festa. Nos registros, um jovem é visto sendo abordado ao lado de um veículo que, posteriormente, foi guinchado.

Ainda não se sabe quais circunstâncias culminaram na remoção do automóvel. Após alguns minutos, a multidão foi dispersada.

Segundo a corporação, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) deverá ser registrado em razão das infrações constatadas.

