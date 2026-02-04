Inteligência das crianças vem do pai ou da mãe? Ciência explica

Pesquisadores encontraram pistas decisivas em um detalhe pouco observado por gerações

Magno Oliver - 04 de fevereiro de 2026

A origem da inteligência sempre foi tema de debates entre especialistas, educadores e famílias. Com o avanço da genética e da neurociência, a ciência passou a investigar de forma mais precisa como habilidades cognitivas são herdadas de pais para filhos.

Hoje, pesquisadores já conseguem explicar, com base em estudos sólidos, de onde vêm parte das capacidades intelectuais das crianças e quais fatores realmente influenciam esse desenvolvimento.

Do ponto de vista genético, a inteligência é considerada um traço poligênico, ou seja, não depende de um único gene. Diversas pesquisas indicam que muitos genes associados às funções cognitivas estão localizados no cromossomo X.

Como as mulheres possuem dois cromossomos X e os homens apenas um, cresce a probabilidade de que a herança genética ligada à inteligência venha majoritariamente da mãe. Esse padrão foi observado em estudos populacionais conduzidos ao longo de décadas.

Entre os trabalhos mais citados está a série de pesquisas publicadas pelo Medical Research Council, do Reino Unido, a partir dos anos 1980, que analisou milhares de famílias ao longo do tempo.

Os dados mostraram maior correlação entre o quociente intelectual (QI) de mães e filhos do que entre pais e filhos. Estudos posteriores da Universidade de Cambridge e da Universidade de Oxford reforçaram a hipótese ao identificar genes cognitivos associados ao cromossomo X.

No entanto, os especialistas alertam que a genética não age de forma isolada. O ambiente tem papel decisivo no desenvolvimento da inteligência. Estímulos adequados, alimentação, qualidade do sono, acesso à educação e vínculos afetivos influenciam diretamente o desempenho cognitivo.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a American Psychological Association (APA) destacam que fatores socioambientais podem potencializar ou limitar a expressão genética.

A ciência aponta que a mãe tende a ter maior peso genético na herança da inteligência, mas o resultado final é construído ao longo da vida. A interação entre genes e ambiente define o desenvolvimento intelectual das crianças.

Estudos de alto impacto documentados em periódicos renomados como a Nature e a Science revelaram que o quociente de inteligência (QI) é moldado por uma combinação de fatores.

Enquanto a genética responde por aproximadamente 40% a 60% dessa variação, a outra metade é determinada por influências externas, como qualidade da alimentação, estímulos educacionais precoces e bem-estar emocional. Diante dessa complexidade, a ciência descarta a ideia simplista de que a inteligência seja herdada exclusivamente pelo lado materno.

Em termos científicos, não se trata de escolher entre pai ou mãe, mas de compreender que genética e contexto caminham juntos na formação da mente humana.

