Mulher é brutalmente agredida na frente dos filhos em Anápolis; suspeito fugiu

Augusto Araújo - 31 de janeiro de 2026

Mulher foi encontrada com sérias lesões no rosto. (Foto: Reprodução)

Uma mulher foi vítima de violência doméstica na noite desta sexta-feira (30), em um condomínio residencial localizado no Setor Central de Anápolis. A Polícia Militar foi acionada após um vizinho perceber que a vítima estava ferida e ensanguentada e pedir ajuda.

Ao chegar ao local, a equipe policial encontrou a mulher com lesões graves no rosto, incluindo ferimentos na cabeça e no olho esquerdo.

Ela relatou que teria sido agredida pelo companheiro, que chegou a bater a cabeça dela contra a parede antes de fugir do imóvel.

Por fim, o suspeito deixou o local em um carro. Ele também teria levado o celular da vítima, além das chaves do apartamento, que ficou apenas improvisadamente fechado.

Diante da gravidade dos ferimentos, o Samu foi acionado e prestou atendimento à mulher, que foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde permaneceu sob observação médica e realizou exames.

Três crianças, filhos da vítima, também estavam no apartamento no momento da agressão. Elas foram levadas ao hospital acompanhadas pelos policiais.

O Conselho Tutelar foi acionado e assumiu o acompanhamento das crianças, que foram encaminhadas para um abrigo de acolhimento especializado em atender mulheres e filhos vítimas de violência doméstica.

Até a última atualização, o suspeito ainda não havia sido localizado pelos policiais, que deram início a patrulhamento para encontrá-lo.

