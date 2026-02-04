Lagartixa em casa pode ser aviso: o motivo por trás da visita inesperada

Ágeis e silenciosas, as lagartixas não aparecem por acaso; saiba por que a presença delas é um sinal de proteção contra pragas e doenças

Gustavo de Souza - 04 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Você já estava quase pegando no sono quando, de repente, um vulto rápido atravessa a parede do quarto. Embora o susto seja comum, a presença de uma lagartixa em casa está longe de ser um mau agouro ou sinal de sujeira.

Na verdade, esses pequenos répteis são visitantes estratégicos que buscam condições muito específicas para sobreviver. Elas são verdadeiras “sentinelas” urbanas que indicam como anda o ecossistema dentro do seu próprio lar.

A espécie mais comum nas casas brasileiras é a Hemidactylus mabouia, vinda originalmente da África. Com cerca de 7 centímetros, elas se adaptaram perfeitamente ao ambiente humano e preferem as paredes por um motivo bem inteligente.

O banquete escondido atrás das lâmpadas

O principal motivo para uma lagartixa escolher a sua casa é a oferta de comida fácil. Elas são atraídas por pontos de luz, que por sua vez, funcionam como um ímã para insetos de todos os tipos.

Como não conseguem regular a temperatura interna do corpo, elas dependem do ambiente externo para se aquecer. Por isso, as frestas e tetos próximos a fontes de calor e luz são o refúgio perfeito para esses animais de hábitos noturnos.

Se você vê muitas lagartixas, o “aviso” é claro: existe uma população ativa de insetos circulando pelos seus cômodos. Elas aparecem onde há vida e, consequentemente, onde o cardápio está farto para um predador ágil.

Aliadas silenciosas contra escorpiões e doenças

Muitos não sabem, mas ter uma lagartixa por perto é ter um controle biológico gratuito e eficiente. Elas devoram mosquitos perigosos, como o Aedes aegypti, além de baratas, moscas e até pequenas aranhas.

O papel delas na segurança doméstica vai além, alcançando predadores que realmente assustam, como os escorpiões. Elas atuam como um filtro natural, reduzindo drasticamente a necessidade de venenos químicos em ambientes fechados.

Diferente do que dizem os mitos populares, elas são totalmente inofensivas para os seres humanos. Elas não possuem veneno, não mordem e não transmitem doenças diretamente, sendo adaptadas para conviver pacificamente conosco.

Cuidados com pets e o mistério da cauda

Apesar de serem boas vizinhas, os donos de gatos precisam ficar atentos à famosa “doença da lagartixa”. Trata-se da platinosomose, uma parasitose que o felino pode contrair caso decida caçar e comer o pequeno réptil.

Outro ponto fascinante é a estratégia de sobrevivência desses animais, conhecida como autotomia. Quando se sentem ameaçadas, elas soltam a própria cauda, que continua se mexendo para distrair o inimigo enquanto elas fogem.

Se o incômodo com a presença delas for grande, a recomendação é nunca machucá-las. O ideal é capturá-las com cuidado e soltá-las em um jardim, permitindo que elas continuem seu trabalho de limpeza na natureza.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!