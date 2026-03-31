Adeus, concreto: nova tendência na construção civil reduz gastos, acelera a obra e já está conquistando casas brasileiras

Leveza e eficiência estão mudando a forma de construir

Daniella Bruno - 31 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

A construção civil vem passando por transformações importantes nos últimos anos. Novas tecnologias e materiais surgem com o objetivo de tornar as obras mais rápidas, econômicas e eficientes.

Além disso, a busca por soluções sustentáveis e de alto desempenho tem impulsionado mudanças nos métodos construtivos tradicionais. Hoje, não se trata apenas de construir, mas de construir melhor.

Nesse cenário, materiais mais leves e versáteis ganham destaque. Eles não apenas reduzem custos, como também aumentam a produtividade no canteiro de obras.

Por isso, entender como essas soluções funcionam na prática é essencial para profissionais e também para quem pretende construir ou reformar.

Como funciona a laje com EPS na estrutura

No sistema mais comum, a laje com EPS não substitui a estrutura de concreto armado. Pelo contrário, ela atua como elemento de enchimento entre vigotas ou nervuras, mantendo a resistência estrutural garantida pelo concreto e pelo aço.

O EPS, que nada mais é do que o conhecido isopor, é um material leve e resistente utilizado para preencher os espaços vazios da laje. Com isso, ele reduz significativamente o peso total da estrutura.

Além disso, essa leveza facilita o transporte e a montagem no canteiro de obras. Consequentemente, o processo construtivo se torna mais ágil e eficiente.

Outro ponto importante é a padronização das peças. Isso permite maior controle na execução e diminui falhas durante a instalação.

Vantagens, riscos e aplicação na prática

Quando o assunto é custo, a laje com EPS se destaca. A redução no consumo de concreto e aço, aliada à rapidez na execução, diminui o tempo total da obra e, portanto, os gastos com mão de obra.

Além disso, o material oferece excelente isolamento térmico. Isso significa ambientes internos mais confortáveis, com menor variação de temperatura ao longo do dia.

Por outro lado, é importante considerar alguns pontos de atenção. A instalação deve ser feita corretamente para evitar problemas futuros, como fissuras ou má distribuição de cargas.

Outro aspecto que gera dúvidas é a segurança contra incêndio. Embora o EPS seja um material plástico, ele não fica exposto após a concretagem. Ou seja, ele permanece protegido pelo concreto, atendendo às normas técnicas quando utilizado corretamente.

Ainda assim, seguir as regulamentações e especificações técnicas é indispensável para garantir a segurança da estrutura.

Na prática, a laje com EPS permite diferentes tipos de acabamento. Revestimentos como gesso, pintura ou forro podem ser aplicados normalmente, sem prejuízo estético.

Além disso, sua versatilidade permite uso em obras residenciais, comerciais e até em projetos de maior porte.

Eficiência e desempenho no canteiro de obras

Com tudo isso, fica claro que a laje com EPS representa um avanço significativo na construção civil. Ela une leveza, economia e desempenho em um único sistema.

Ao mesmo tempo, exige planejamento e execução correta. Quando bem aplicada, entrega resultados superiores aos métodos tradicionais.

Portanto, mais do que uma tendência, esse sistema já se consolida como uma solução inteligente para obras modernas.

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