Cidade do interior vai ganhar fábrica de R$ 25 bilhões e gerar milhares de empregos em todos os níveis

Megaprojeto industrial da chilena Arauco inclui ferrovia própria, produção recorde de celulose e impacto direto na economia regional

Gabriel Yuri Souto - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Arauco)

A fábrica de R$ 25 bilhões que será instalada em Inocência, no interior de Mato Grosso do Sul, promete transformar completamente a economia local.

O projeto, liderado pela empresa chilena Arauco, prevê a construção da maior fábrica de celulose do mundo e a geração de milhares de empregos diretos e indiretos.

Ferrovia privada vai ligar fábrica ao Porto de Santos

A nova ferrovia terá 47 quilômetros de extensão e fará ligação direta com a Malha Norte, operada pela Rumo Logística.

Com isso, a Arauco pretende transportar a celulose por trem ao longo de aproximadamente 1.050 quilômetros até o litoral paulista, o que reduz custos logísticos e melhora a eficiência da operação.

Segundo a empresa, a linha férrea seguirá paralela às rodovias MS-377 e MS-240, cruzando apenas áreas rurais do município.

Além disso, o projeto prevê a construção de passagens inferiores e superiores para garantir a segurança viária. Ao mesmo tempo, a obra inclui uma ponte de 270 metros sobre o córrego São Mateus.

Para mitigar impactos ambientais, a companhia assinou um termo de compromisso com o Imasul. Como resultado, vai investir R$ 4,3 milhões, ao longo de 24 meses, em ações de recuperação e conservação ambiental na região.

Logística reduz caminhões e emissões

O projeto aposta principalmente no transporte ferroviário. De acordo com a Arauco, cerca de 9,6 mil toneladas de celulose precisarão seguir diariamente até o Porto de Santos.

Para atender essa demanda, a empresa vai operar trens com até 100 vagões, desenvolvidos especificamente para esse tipo de carga.

Com isso, o novo sistema deve retirar cerca de 7 mil viagens de caminhão por mês das rodovias. Além disso, a empresa estima uma redução de 94% nas emissões de carbono em comparação com o transporte rodoviário.

As exportações, por sua vez, ocorrerão em navios do tipo break bulk, com capacidade entre 50 mil e 80 mil toneladas por viagem.

Projeto Sucuriú marca maior investimento da história da empresa

Batizado de Projeto Sucuriú, o complexo industrial ocupa uma área de 3,5 mil hectares e representa o maior investimento já realizado pela Arauco.

As obras começaram em 2024 e seguem em ritmo acelerado. Segundo o cronograma, a fábrica deve entrar em operação até o fim de 2027.

A unidade terá capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose de mercado por ano. Desse total, entre 95% e 98% seguirão para exportação, principalmente para China, Europa e América do Norte.

Empregos superam a população do município

O impacto social chama atenção. Durante o pico das obras, o projeto deve gerar cerca de 14 mil empregos.

Posteriormente, na fase de operação, a empresa prevê mais 6 mil postos de trabalho nas áreas industrial, florestal e logística. O número, inclusive, supera a população atual de Inocência.

Para garantir o fornecimento de matéria-prima, a Arauco mantém aproximadamente 400 mil hectares de plantações de eucalipto.

Além disso, o complexo será autossuficiente em energia, com geração superior a 400 MW a partir da biomassa. Desse total, cerca de 200 MW excedentes seguirão para o sistema elétrico nacional.

Segundo a companhia, o empreendimento deve impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região.

Por isso, a expectativa inclui aumento da renda local, crescimento da arrecadação de impostos e atração de novos investimentos em infraestrutura, transporte e energia.

