EUA emitem alerta de segurança para americanos sobre Carnaval no Brasil

Recomendação inclui evitar andar sozinho e redobrar atenção em multidões

Folhapress - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Os Estados Unidos emitiram um alerta de segurança para os cidadãos do país sobre o Carnaval no Brasil. O documento foi divulgado hoje pela Embaixada dos EUA no Brasil e pede que os norte-americanos evitem andar sozinhos.

O texto publicado nas redes sociais oficiais, a Embaixada pede que os cidadãos do país que vierem ao Brasil no período fiquem atentos ao que acontece ao seu redor. Outra recomendação é fazer planos de contingência para o caso de se separar do seu grupo.

Os americanos são também orientados a não usar joias caras nem carregar grandes quantias de dinheiro. Crimes oportunistas, diz o texto da Embaixada norte-americana, incluindo roubo de celulares, são problemas comuns durante o Carnaval no Brasil.

Embaixada publica ainda uma série de outras recomendações de segurança. Manter as janelas fechadas quando estiver dentro de um veículo, não aceite bebidas de estranhos, não deixar bebidas sem vigilância e não resista fisicamente a qualquer tentativa de assalto, pois os criminosos estão frequentemente armados, são outras recomendações.

“A celebração anual do Carnaval acontecerá entre sábado, 14 de fevereiro, e quarta-feira, 18 de fevereiro. Embora os eventos mais famosos ocorram no Rio de Janeiro, Salvador e Recife, é possível encontrar grandes aglomerações e desfiles, também conhecidos como ‘blocos’, em todo o Brasil.”

Este não é o primeiro alerta que a Embaixada americana emite sobre o Brasil. O órgão costuma recomendar para os cidadãos do país cuidado com a segurança. No ano passado, por exemplo, o Departamento de Estado dos Estados Unidos atualizou seu aviso de viagem para incluir um alerta sobre sequestros, recomendando “maior cautela no Brasil devido ao crime e sequestro”.

