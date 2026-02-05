Mulher mais rica do Brasil mora em mansão com 130 cômodos e paga R$ 1 milhão de IPTU

Imóvel avaliado em quase R$ 3 bilhões impressiona pelo tamanho, luxo e custo anual de manutenção em São Paulo

Gabriel Yuri Souto - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Entrar no universo dos super-ricos brasileiros significa atravessar portões monumentais, jardins intermináveis e cifras que parecem irreais.

Nesse cenário, a mansão da mulher mais rica do Brasil se destaca como um dos imóveis residenciais mais grandiosos do planeta.

A proprietária é Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, fundador do Banco Safra. Desde muito jovem, ela acompanhou de perto a construção de um império financeiro que atravessou continentes, começou no Oriente Médio e encontrou no Brasil o ambiente ideal para crescer a partir da década de 1950.

Após a morte do marido, em 2020, Vicky assumiu a condução do legado familiar. Com isso, passou a administrar uma das maiores heranças privadas do país.

Quem é a dona da mansão bilionária

Atualmente, Vicky Safra tem 73 anos e patrimônio estimado em R$ 120,5 bilhões, segundo ranking da revista Forbes. Assim, ocupa o segundo lugar entre os brasileiros mais ricos.

Além de ser a maior acionista individual do Grupo J. Safra, ela também preside a Fundação Filantrópica Vicky e Joseph Safra. Por meio da instituição, apoia projetos nas áreas de saúde, educação, artes e cultura.

Os filhos Jacob, Esther, Alberto e David também herdaram parte do espólio do banqueiro, considerado o controlador do quarto maior banco privado do Brasil.

Mansão no Morumbi impressiona pelo tamanho

É no Morumbi, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo, que essa fortuna se materializa de forma quase cinematográfica. Ali, a mansão da mulher mais rica do Brasil chama atenção não só pelo luxo, mas principalmente pela escala.

O terreno ultrapassa 22 mil metros quadrados, enquanto a área construída soma mais de 11 mil metros quadrados. Para comparação, o imóvel supera a Casa Branca e tem quase o dobro da área do Palácio da Alvorada.

Construída na década de 1990, a residência reúne cinco andares, sendo três subterrâneos. Além disso, abriga mais de 130 cômodos, todos conectados por nove elevadores.

Arquitetura inspirada em palácios europeus

Atualmente, o mercado avalia a mansão em cerca de R$ 2,89 bilhões. No entanto, quando a família Safra ergueu o imóvel, o investimento ficou em torno de US$ 11 milhões, valor equivalente a R$ 57,8 milhões na cotação atual.

O arquiteto francês Alain Raynaud assinou o projeto, inspirado no estilo Beaux-Arts e no Palácio de Versalhes. Por essa razão, veículos internacionais frequentemente comparam a residência a palácios da antiga nobreza europeia.

A americana Mica Ertegün cuidou da decoração, enquanto Roberto Burle Marx assinou o paisagismo. Já a iluminação ficou sob responsabilidade de Esther Stiller.

Estrutura de palácio e custo milionário

A mansão da mulher mais rica do Brasil conta com sete suítes, piscina olímpica, heliponto e sistema de segurança reforçado, com quatro guaritas. Além disso, o consumo de energia se equipara ao de uma pequena cidade.

Segundo levantamento da Folha de S.Paulo, o IPTU do imóvel pode chegar a R$ 1 milhão por ano. Ou seja, manter a residência exige gastos compatíveis com seu porte e localização.

Imóvel figura entre os maiores do mundo

Em ranking divulgado pela revista Architectural Digest, a mansão no Morumbi aparece como a 11ª maior residência do mundo. A liderança da lista ficou com o Palácio Lakshmi Vilas, na Índia.

Ainda assim, o imóvel da família Safra segue como um dos maiores símbolos do poder financeiro no Brasil, representando não apenas riqueza, mas também a dimensão histórica de um império construído ao longo de décadas.

