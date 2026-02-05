Multinacional comete gafe e envia e-mail por engano, vazando que vai demitir funcionários

Mensagem interna enviada por erro antecipou corte de 30 mil cargos corporativos e gerou pânico entre funcionários

Gabriel Yuri Souto - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A Amazon, multinacional de tecnologia com sede nos Estados Unidos, provocou tensão interna ao enviar por engano um e-mail que revelou um plano de demissão em massa.

A mensagem circulou antes do anúncio oficial e, por isso, gerou insegurança entre os funcionários.

Segundo a Reuters, o e-mail começou a circular na terça-feira (27) e chegou a colaboradores da AWS (Amazon Web Services), divisão de computação em nuvem da empresa.

Dessa forma, o conteúdo antecipou informações sensíveis sobre cortes que ainda não haviam sido comunicados.

Projeto Dawn provoca apreensão entre funcionários

O e-mail levou a assinatura de Colleen Aubrey, vice-presidente sênior de soluções aplicadas de inteligência artificial. No texto, ela chamou o plano de desligamentos de “Project Dawn”, ou “Projeto Amanhecer”.

Além disso, a executiva afirmou que trabalhadores dos Estados Unidos, Canadá e Costa Rica já haviam recebido o aviso.

No entanto, a informação não correspondia à realidade naquele momento, o que aumentou o clima de apreensão.

“Mudanças como esta são duras para todo mundo. Ainda assim, tomamos essas decisões com cuidado, enquanto posicionamos nossa organização e a AWS para o sucesso futuro”, escreveu Aubrey.

Confirmação oficial ocorre no dia seguinte

Na quarta-feira (28), Beth Galetti, vice-presidente de experiência de pessoas e tecnologia, confirmou oficialmente a demissão de 16 mil funcionários. Antes disso, em outubro de 2025, a empresa já havia desligado outros 14 mil trabalhadores.

Com isso, a Amazon somou 30 mil demissões corporativas em apenas quatro meses. Segundo Galetti, a empresa busca fortalecer sua estrutura ao reduzir níveis hierárquicos, aumentar a responsabilidade interna e, sobretudo, eliminar burocracias.

Maior demissão em massa da história da empresa

Embora os cortes representem menos de 2% da força de trabalho total da Amazon, o impacto se concentrou nos cargos administrativos. Assim, cerca de 10% das posições corporativas foram eliminadas.

Esse número supera, portanto, a demissão registrada entre 2022 e 2023, quando a empresa desligou 27 mil funcionários. De acordo com a companhia, o excesso de contratações durante a pandemia contribuiu diretamente para o cenário atual.

Inteligência artificial acelera reestruturação

Enquanto isso, a Amazon amplia investimentos em inteligência artificial. Em junho, o CEO Andy Jassy afirmou que a tecnologia mudaria profundamente o perfil da força de trabalho.

Segundo ele, a empresa precisará de menos pessoas em algumas funções atuais e, por outro lado, de mais profissionais em áreas estratégicas.

Dessa forma, a expectativa é reduzir gradualmente o quadro corporativo com ganhos de eficiência proporcionados pela IA.

Os cortes atingiram setores como AWS, varejo, Prime Video e recursos humanos. Procurada, a Amazon ainda não informou quantos funcionários foram impactados no Brasil.

