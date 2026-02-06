De amigos de faculdade a empresários: grupo começou empresa com apenas R$ 700 e hoje fatura R$ 12 milhões

Quatro colegas de faculdade transformaram amizade e criatividade em um estúdio de design que conquistou grandes marcas no Brasil e no exterior

Layne Brito - 06 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Colletivo)

Quatro amigos que se conheceram na universidade decidiram transformar uma ideia em negócio com apenas R$ 700 no bolso, e o que parecia um começo modesto virou um empreendimento de sucesso.

Unidos pela amizade, paixão pelo design e muita determinação, eles fundaram o Colletivo Design, estúdio que hoje fatura cerca de R$ 12 milhões por ano.

A história começou no início dos anos 2000, quando os quatro estudavam design juntos em São Paulo. Após a graduação, cada um trabalhava de forma autônoma, atendendo clientes pequenos com projetos pontuais.

Com o objetivo de crescer e unir talentos, decidiram lançar um negócio coletivo.

Os poucos recursos iniciais foram investidos em materiais básicos e no aluguel de um espaço simples, onde acabaram fazendo a primeira fase de trabalho praticamente como um “projeto de garagem”.

Com foco em qualidade e criatividade, não demorou para que o Colletivo começasse a atrair atenção maior.

Um site experimental, criado para exibir os melhores trabalhos, serviu como vitrine e acabou chamando a atenção de clientes maiores. Um dos primeiros grandes contratos veio de fora do Brasil, abrindo portas importantes para o mercado internacional.

O crescimento continuou e a carteira de clientes foi ampliada. Nomes reconhecidos no mercado global passaram a contratar os serviços da equipe, elevando a visibilidade da empresa.

O estúdio expandiu sua atuação e hoje atende grandes marcas com projetos que vão de identidade visual e estratégia de marca até soluções completas de design.

Com uma trajetória construída com muita persistência e vontade de inovar, os quatro sócios transformaram uma parceria de faculdade em um negócio sólido, que hoje compete no cenário nacional e internacional, provando que boas ideias também nascem com poucos recursos, desde que aliadas a trabalho duro e visão de futuro.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!