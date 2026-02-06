Mega fábrica de 35 mil m² terá trem exclusivo para a empresa e deve gerar 20 mil empregos no Brasil

Um investimento fora do padrão promete transformar silenciosamente uma região inteira

Magno Oliver - 06 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Arauco)

Um dos maiores investimentos industriais já anunciados no Brasil começa a sair do papel em fevereiro, no município de Inocência, no leste de Mato Grosso do Sul.

A multinacional chilena Arauco inicia a construção de um complexo industrial de grande escala, voltado à produção de celulose, que contará com infraestrutura logística própria e potencial de geração de até 20 mil empregos diretos e indiretos ao longo de sua implantação e operação.

Batizado de Projeto Sucuriú, o empreendimento representa o maior investimento da história da companhia, com aporte estimado em US$ 4,6 bilhões, cerca de R$ 25 bilhões na cotação atual.

As obras tiveram início em 2024 e a previsão é que a unidade entre em operação até o fim de 2027. A fábrica ocupará uma área aproximada de 3,5 mil hectares e, quando concluída, será considerada a maior planta de celulose do mundo em capacidade instalada.

Um dos diferenciais do projeto é a construção de um ramal ferroviário exclusivo, com cerca de 47 quilômetros de extensão, que ligará a fábrica à Malha Norte, operada pela Rumo Logística.

A estrutura permitirá o escoamento da produção até o Porto de Santos, em São Paulo, por meio de um corredor logístico dedicado, reduzindo a dependência do transporte rodoviário.

O traçado da ferrovia acompanhará as rodovias MS-377 e MS-240 e incluirá pontes, passagens superiores e inferiores para garantir segurança e fluidez.

De acordo com a empresa, a adoção do modal ferroviário deve retirar cerca de 7 mil viagens de caminhões por mês das estradas da região, reduzindo em aproximadamente 94% as emissões de gases de efeito estufa em comparação ao transporte rodoviário.

A autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e as licenças ambientais necessárias para a execução do ramal ferroviário já foram concedidas.

Segundo a Arauco, o impacto econômico do empreendimento tende a ser significativo para Inocência e municípios vizinhos, com reflexos diretos na geração de empregos, arrecadação e desenvolvimento regional.

Executivos da companhia destacam que o projeto foi concebido para operar com padrões elevados de eficiência logística e menor impacto ambiental, posicionando o Brasil como um polo estratégico da indústria global de celulose nos próximos anos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!