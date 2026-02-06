Novo radar pirâmide: o que é o equipamento que tem despertado curiosidade nas rodovias
Estrutura diferente chamou a atenção de motoristas e levantou dúvidas sobre novas formas de fiscalização e multas nas estradas
Motoristas que trafegam por rodovias brasileiras têm notado a presença de um equipamento incomum instalado próximo a radares tradicionais.
Com formato que lembra uma pirâmide, a estrutura tem despertado curiosidade e até preocupação entre condutores, que passaram a questionar se se trata de um novo tipo de radar ou de uma tecnologia mais rigorosa de fiscalização.
Apesar da aparência diferente, o chamado radar pirâmide não representa uma nova modalidade de controle de velocidade.
Na prática, trata-se de uma estrutura de proteção instalada na base do radar, projetada para dificultar o acesso a componentes internos e reduzir casos de vandalismo e furto.
O próprio fabricante afirmou que o seu modelo antifurto recebe o nome de “chapéu chinês”, em referência ao formato utilizado para proteger o equipamento.
A confusão ocorre porque o visual robusto e incomum leva muitos motoristas a acreditarem que a pirâmide possui sensores próprios ou capacidade ampliada de fiscalização.
No entanto, a função principal é proteger a tecnologia já existente, não alterar as regras de trânsito ou ampliar o alcance das multas naquele trecho da rodovia.
A adoção desse tipo de proteção tem sido observada principalmente em locais onde há histórico de depredação de equipamentos.
Com a estrutura adicional, órgãos responsáveis buscam reduzir prejuízos, evitar interrupções no funcionamento dos radares e manter a fiscalização ativa de forma contínua.
Embora o radar pirâmide não traga novas penalidades, a presença do equipamento acaba funcionando também como um elemento de atenção visual, levando motoristas a redobrar o cuidado com a velocidade.
Especialistas reforçam que, independentemente do formato do radar, o mais importante é respeitar os limites estabelecidos e as normas de trânsito.
Com visual chamativo e função prática, o chamado “chapéu chinês” segue despertando comentários nas estradas, mas sua principal missão é garantir a proteção dos equipamentos e contribuir para a segurança viária.
