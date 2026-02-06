Novo radar pirâmide: o que é o equipamento que tem despertado curiosidade nas rodovias

Estrutura diferente chamou a atenção de motoristas e levantou dúvidas sobre novas formas de fiscalização e multas nas estradas

Layne Brito - 06 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/Youtube)

Motoristas que trafegam por rodovias brasileiras têm notado a presença de um equipamento incomum instalado próximo a radares tradicionais.

Com formato que lembra uma pirâmide, a estrutura tem despertado curiosidade e até preocupação entre condutores, que passaram a questionar se se trata de um novo tipo de radar ou de uma tecnologia mais rigorosa de fiscalização.

Apesar da aparência diferente, o chamado radar pirâmide não representa uma nova modalidade de controle de velocidade.

Na prática, trata-se de uma estrutura de proteção instalada na base do radar, projetada para dificultar o acesso a componentes internos e reduzir casos de vandalismo e furto.

O próprio fabricante afirmou que o seu modelo antifurto recebe o nome de “chapéu chinês”, em referência ao formato utilizado para proteger o equipamento.

A confusão ocorre porque o visual robusto e incomum leva muitos motoristas a acreditarem que a pirâmide possui sensores próprios ou capacidade ampliada de fiscalização.

No entanto, a função principal é proteger a tecnologia já existente, não alterar as regras de trânsito ou ampliar o alcance das multas naquele trecho da rodovia.

A adoção desse tipo de proteção tem sido observada principalmente em locais onde há histórico de depredação de equipamentos.

Com a estrutura adicional, órgãos responsáveis buscam reduzir prejuízos, evitar interrupções no funcionamento dos radares e manter a fiscalização ativa de forma contínua.

Embora o radar pirâmide não traga novas penalidades, a presença do equipamento acaba funcionando também como um elemento de atenção visual, levando motoristas a redobrar o cuidado com a velocidade.

Especialistas reforçam que, independentemente do formato do radar, o mais importante é respeitar os limites estabelecidos e as normas de trânsito.

Com visual chamativo e função prática, o chamado “chapéu chinês” segue despertando comentários nas estradas, mas sua principal missão é garantir a proteção dos equipamentos e contribuir para a segurança viária.

