PRF começa a usar drones para identificar infrações nas rodovias brasileiras

Tecnologia aérea amplia fiscalização e ajuda a flagrar infrações difíceis de detectar apenas com patrulhamento terrestre

Gabriel Yuri Souto - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) passou a usar drones para reforçar a fiscalização nas rodovias federais brasileiras. Com a nova estratégia, os agentes conseguem monitorar o tráfego de cima e identificar infrações com mais precisão.

A medida amplia o alcance da fiscalização e fortalece a segurança viária.

Além disso, os drones permitem observar longos trechos de estrada em tempo real. Dessa forma, a PRF consegue agir de forma mais rápida e eficiente, sobretudo em locais com pouca visibilidade.

Como os drones ajudam na fiscalização

Os drones funcionam como apoio ao trabalho dos policiais que atuam no solo. Eles sobrevoam pontos estratégicos das rodovias e captam imagens em alta definição.

Assim, os agentes conseguem identificar comportamentos perigosos com mais facilidade.

A PRF já utilizou os equipamentos em rodovias como a BR-262, em Minas Gerais, e nas BR-101 e BR-282, em Santa Catarina. Nesses locais, a tecnologia ajudou a flagrar infrações que costumam gerar acidentes graves.

Quais infrações podem ser identificadas

Com o uso dos drones, a PRF consegue registrar diversas irregularidades. Entre elas estão o uso do celular ao volante, ultrapassagens em faixa contínua e a falta do cinto de segurança.

Além disso, os equipamentos também ajudam a identificar veículos trafegando pelo acostamento.

Essas condutas representam risco para motoristas e passageiros. Por isso, a PRF aposta na tecnologia como forma de prevenção e conscientização.

Multas podem ocorrer sem abordagem imediata

Quando o drone registra uma infração, a PRF utiliza as imagens como prova. Assim, os agentes não precisam abordar o veículo no momento exato da irregularidade.

Esse método torna a fiscalização mais ágil e reduz a necessidade de intervenções diretas no tráfego.

Enquanto isso, equipes em solo acompanham as imagens em tempo real. Dessa maneira, a corporação decide a melhor forma de agir em cada situação.

Tecnologia reforça a segurança nas estradas

Especialistas em trânsito avaliam que o uso de drones fortalece a segurança nas rodovias federais. A tecnologia ajuda a coibir comportamentos de risco e contribui para a redução de acidentes, principalmente em trechos críticos.

Além disso, os drones facilitam a fiscalização em áreas isoladas ou de difícil acesso. Assim, a PRF amplia sua presença mesmo sem aumentar o número de viaturas nas estradas.

Uso de drones deve se expandir no país

A PRF iniciou a adoção dos drones de forma gradual, mas pretende ampliar o uso da tecnologia em todo o Brasil.

A corporação também planeja integrar os equipamentos a outros sistemas de monitoramento, como câmeras fixas e softwares de análise.

Com isso, a fiscalização tende a ficar mais eficiente. Ao mesmo tempo, a PRF reforça a importância de os motoristas respeitarem as leis de trânsito, já que o monitoramento se tornou mais abrangente.

