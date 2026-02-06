Vídeo mostra jovem sendo executado próximo a ponto de ônibus em Caldas Novas

Vítima foi socorrida pelos bombeiros e levada à UPA, mas chegou em estado grave e não resistiu

Vídeo registrou o momento em que dupla atirou contra jovem.
Vídeo registrou o momento em que dupla atirou contra jovem. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança registraram o momento em que um jovem, de 18 anos, é executado próximo a um ponto de ônibus no bairro Estância Itaici, em Caldas Novas, região Sul de Goiás, na madrugada desta sexta-feira (06).

O relógio marca 03h31 quando o jovem passa pelo local. Segundo os familiares, ele se dirigia ao ônibus da empresa em que trabalha para ser levado a Pires do Rio.

Uma dupla se aproxima de moto, o garupa desce e atira contra a vítima. São feitos quatro disparos, que atingem o ombro do jovem e a vidraçaria do estabelecimento atrás de onde ocorreu a ação.

O suspeito, ainda não identificado, continua atirando mesmo depois que a vítima está caída no chão. A dupla foge em seguida.

O jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas, onde deu entrada em estado grave. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada para atender à ocorrência. O crime foi registrado junto à Polícia Civil (PC), que segue responsável pelas investigações.

