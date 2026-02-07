Adeus, piso de porcelanato: nova tendência aposta em pisos inspirados em fazendas do interior

Reformas mais rápidas, econômicas e confortáveis impulsionam a substituição do porcelanato por pisos que remetem às casas de interior e valorizam o bem-estar

Isabella Victória - 07 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Quartzolit)

O som oco dos passos, o frio constante sob os pés e o quebra-quebra interminável das obras estão ficando para trás.

Em 2026, quem decide reformar a casa já não busca apenas estética: a prioridade agora é conforto, praticidade e menos transtornos.

Nesse novo cenário, o porcelanato começa a sair de cena e abre espaço para pisos que resgatam a sensação acolhedora das casas de interior, com aparência mais rústica, toque quente e instalação descomplicada.

A lógica é simples: menos entulho, menos barulho e mais bem-estar no dia a dia, especialmente em apartamentos e casas das grandes cidades.

Entre as soluções que lideram essa nova fase das reformas, alguns tipos de piso se destacam por unir funcionalidade, estética e economia:

1 – Piso vinílico

Considerado o favorito de 2026, é produzido com camadas de PVC de alta resistência e pode ser encontrado em réguas, placas ou mantas.

O material reproduz com fidelidade acabamentos como madeira, pedra e cimento, remetendo aos ambientes típicos das casas de interior.

Um dos principais diferenciais é a instalação prática, muitas vezes feita diretamente sobre o piso antigo, eliminando a etapa de demolição.

A pisada macia, o baixo nível de ruído e a temperatura agradável ao toque fazem do vinílico uma escolha frequente para salas e quartos. A ausência de rejuntes também facilita a limpeza diária.

2 – Microcimento

Com estética minimalista e acabamento uniforme, o microcimento cria superfícies contínuas, sem juntas aparentes.

Aplicado em camadas finas, pode ser usado sobre o contrapiso ou sobre revestimentos existentes, reduzindo custos e tempo de obra.

Muito presente em ambientes integrados e projetos contemporâneos, o material oferece ampla variedade de cores e texturas.

A manutenção é simples, feita com resinas protetoras que aumentam a resistência a manchas e desgastes.

3 – Pisos laminados

Indicado principalmente para áreas de descanso, como salas e dormitórios, o piso laminado proporciona conforto térmico e ajuda a reduzir ruídos.

A instalação rápida e a estética inspirada na madeira fazem dele uma alternativa prática para quem busca aconchego e funcionalidade.

Porcelanato: por que está deixando de ser tendência?

Embora ainda seja comum em cozinhas e banheiros, o porcelanato vem perdendo espaço nas áreas secas da casa.

O principal motivo é o desconforto térmico e acústico, além das obras mais complexas exigidas para sua instalação.

O quebra-quebra, o aumento do tempo de reforma e os custos indiretos elevados fazem com que o material seja cada vez menos escolhido para salas e quartos.

A escolha do piso ideal, segundo arquitetos e profissionais de design de interiores, deve levar em conta o uso de cada ambiente, o nível de umidade e a circulação de pessoas.

Essa análise garante maior durabilidade do material, economia a longo prazo e um resultado alinhado às tendências apresentadas em feiras de design e mostras de arquitetura ao longo de 2026.

