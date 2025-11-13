Truque de limpeza que quem tem porcelanato em casa precisa aprender

Método simples que evita marcas e realça o brilho do piso

Gabriel Yuri Souto - 13 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Há quem diga que o porcelanato é o “diamante” dos lares modernos: bonito, resistente e capaz de transformar qualquer ambiente em cenário de revista. Só que, como toda superfície sofisticada, ele também tem suas manias.

E foi justamente uma delas que levou milhares de pessoas a debater um truque de limpeza que, apesar de simples, passou anos despercebido dentro de muitos armários brasileiros.

Truque de limpeza que quem tem porcelanato em casa precisa aprender

Tudo começou quando Mayara Gomes, influenciadora conhecida pelas dicas práticas de organização e limpeza que compartilha com seus mais de 800 mil seguidores, publicou um vídeo explicando por que usa álcool puro na manutenção do porcelanato.

O registro viralizou em poucos dias, reacendendo uma conversa que, segundo especialistas em conservação de revestimentos citados pela Associação Brasileira de Limpeza Profissional (Abralimp), cresce sempre que surgem novos produtos ou técnicas para esse tipo de piso.

No vídeo, Mayara afirma que prefere o álcool 46, aplicado diretamente no reservatório de um mop spray, sempre com flanela limpa. Ela explica que o álcool 70, mais comum nas casas brasileiras após a pandemia, tende a deixar o piso “pegajoso”. A justificativa faz sentido.

Conforme orientações de fabricantes de revestimentos consultados em páginas institucionais de empresas como Eliane e Portobello, concentrações mais altas de álcool podem alterar temporariamente a sensação ao toque, sem necessariamente melhorar a limpeza.

Outro ponto levantado por Mayara é a evaporação rápida do álcool, que evitaria marcas, já que substâncias de rápida evaporação reduzem o acúmulo de resíduos, especialmente em superfícies lisas.

Por isso, muitos profissionais de limpeza recomendam evitar detergentes muito espessos na manutenção diária, já que eles podem formar película.

O interesse por truques como esse não é pouca coisa. Dados mostram que a adoção de revestimentos cerâmicos e porcelanatos cresceu continuamente nas últimas décadas, acompanhando a popularização das construções com estética minimalista.

Com tantos metros quadrados brilhando pelas casas do país, não é surpresa que qualquer dica viral acenda a curiosidade de quem quer manter o piso impecável.

Mayara termina o vídeo pedindo que seguidores testem o método e contem se funcionou. Pelos comentários, parece que sim: muitos relatam brilho extra sem esforço.

E, embora cada casa tenha seu jeito, a dica confirma algo antigo no universo doméstico, já observado por portais especializados como o Casa e Jardim: às vezes, os melhores truques são os mais simples.

