As melhores datas para pedir demissão do trabalho e garantir seus direitos em 2026

Datas após o dia 15 e em segundas-feiras ajudam a preservar 1/12 de férias e 13º e evitam perder o DSR do fim de semana

Gustavo de Souza - 07 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Pedir demissão é uma decisão grande, e escolher o momento certo é determinante para o orçamento de quem vai embora. Em 2026, escolher a data mais propícia pode ajudar a proteger parte do que você recebe na rescisão, especialmente quando o assunto é 13º proporcional, férias proporcionais e até o descanso semanal remunerado.

O segredo está em três detalhes que muita gente ignora: completar 15 dias no mês, formalizar o pedido em um dia que evite “corte” no repouso semanal e entender como o aviso prévio pode virar desconto.

A seguir, veja como funciona a estratégia e quais datas de 2026 costumam ser as mais vantajosas para quem pretende sair do emprego por iniciativa própria.

A regra dos 15 dias que muda 13º e férias proporcionais

No caso do 13º salário, a lei prevê que a fração igual ou superior a 15 dias trabalhados conta como mês integral no cálculo proporcional. Na prática, isso significa ganhar mais 1/12 quando a saída ocorre depois desse marco.

Por isso, pedir demissão muito cedo no mês pode reduzir o valor final do acerto. Já quando o desligamento (ou a data final do contrato) fica após o dia 15, a chance de aquele mês entrar na conta aumenta.

Para férias proporcionais, a lógica aplicada no cálculo normalmente segue a mesma linha de “avos” por mês, e há entendimentos que também consideram a fração superior a 15 dias para compor 1/12.

Ou seja: se a ideia é sair sem perder avos, o planejamento mais comum é mirar datas após o dia 15 — e não “qualquer dia”.

Por que pedir demissão em uma segunda-feira pode ajudar

Além do marco dos 15 dias, há um detalhe prático que faz diferença no contracheque: o Descanso Semanal Remunerado (DSR). Pela Lei 605/1949, todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.

Quando o pedido é formalizado em uma segunda-feira, o trabalhador permanece empregado durante o fim de semana imediatamente anterior. Isso ajuda a reduzir discussões sobre o pagamento do descanso semanal daquele sábado e domingo, já que o contrato ainda estava ativo nesse período.

Essa escolha também evita “armadilhas de calendário”, como semanas quebradas por feriados, escalas diferentes e fechamentos de folha. Na prática, segunda-feira costuma ser o dia mais “limpo” para registrar o pedido e organizar aviso prévio e documentos.

Por isso, muitas listas estratégicas de 2026 sugerem datas que combinam os dois critérios: depois do dia 15 e sempre em uma segunda.

Datas indicadas em 2026 (todas em segunda-feira e após o dia 15):

19/01/2026

23/02/2026

16/03/2026

20/04/2026

18/05/2026

22/06/2026

20/07/2026

17/08/2026

21/09/2026

19/10/2026

16/11/2026

21/12/2026

Dica bônus: aviso prévio pode virar desconto de até 30 dias

Aqui entra o ponto que mais causa surpresa no acerto. Ao pedir demissão, o aviso prévio normalmente precisa ser cumprido; se não for, a empresa pode descontar os salários correspondentes ao prazo do aviso, o que costuma chegar a 30 dias.

Na prática, isso pode reduzir de forma significativa o valor final a receber. Por isso, antes de definir a data do pedido, vale checar se você vai cumprir aviso, se haverá dispensa formal do cumprimento ou se existe negociação possível.

Também é importante lembrar que o aviso pode alterar a “data final” do contrato — e, com ela, mexer na contagem de avos de 13º e férias. Ou seja: não é só o dia em que você pede, é o dia em que o vínculo termina.

Se você quer sair com o menor risco de perda, o caminho mais seguro é alinhar o pedido com o RH e registrar por escrito como ficará o aviso prévio, para evitar descontos inesperados.

