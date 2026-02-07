Casca de batata com bicarbonato de sódio: para que serve e por que é recomendado

Combinação simples ganhou fama por unir reaproveitamento de alimentos, limpeza doméstica e soluções naturais usadas no dia a dia

Layne Brito - 07 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/Youtube)

A mistura de casca de batata com bicarbonato de sódio tem chamado atenção como um truque caseiro versátil, econômico e sustentável.

O que antes seria descartado passou a ser reaproveitado em diferentes tarefas domésticas, principalmente por causa das propriedades naturais presentes na batata e da ação química do bicarbonato.

O preparo é simples e pode ser feito em poucos minutos. Basta separar algumas cascas de batata bem lavadas, colocar em um recipiente e adicionar uma colher de chá de bicarbonato de sódio.

Em seguida, acrescente um pouco de água morna e amasse levemente as cascas até formar uma pasta. A mistura pode ser usada na hora ou armazenada por curto período, sempre em recipiente fechado.

A casca da batata é rica em amido e compostos naturais que ajudam na remoção de sujeiras e gorduras leves.

Quando combinada com o bicarbonato, conhecido por sua ação abrasiva suave e neutralizadora de odores, o resultado é um produto caseiro eficiente para limpeza doméstica.

Ele costuma ser utilizado para limpar panelas, remover manchas leves, polir superfícies e eliminar odores.

Além da limpeza, a mistura também aparece em dicas voltadas ao reaproveitamento e à jardinagem. Em algumas aplicações, ela é diluída em água e usada de forma pontual no controle de fungos em plantas, sempre com cautela e sem substituir cuidados básicos com o solo.

Outro ponto que explica a recomendação do truque é a sustentabilidade. Ao reutilizar cascas de batata, é possível reduzir o desperdício orgânico e dar uma nova função a resíduos comuns do dia a dia, alinhando economia doméstica com consumo consciente.

Especialistas alertam que a mistura não deve ser ingerida e que seu uso deve se limitar a aplicações domésticas.

Quando utilizada corretamente, a combinação de casca de batata com bicarbonato de sódio se torna uma alternativa simples, barata e funcional para quem busca soluções naturais dentro de casa.

