Nem cozida, nem frita: a melhor forma de preparar a batata, segundo especialistas

Método preserva nutrientes, reduz picos glicêmicos e mantém o sabor, apontam estudos e profissionais da área da nutrição

Layne Brito - 24 de janeiro de 2026

(Imagem: Captura de tela/Youtube)

A batata é um dos alimentos mais consumidos no mundo e presença constante na mesa dos brasileiros. Versátil, ela aparece cozida, frita, assada ou em purês.

No entanto, especialistas em nutrição afirmam que a forma de preparo influencia diretamente no valor nutricional do alimento e nos efeitos que ele causa no organismo.

Muitas pessoas acreditam que a batata cozida sempre é a opção mais saudável. Embora seja melhor do que a versão frita, esse preparo pode causar perdas significativas de nutrientes quando feito de forma inadequada, especialmente se a batata for descascada e ficar muito tempo submersa na água.

Já a batata frita, apesar de saborosa, absorve grandes quantidades de gordura durante o preparo. Esse processo aumenta o valor calórico do alimento e favorece inflamações, além de elevar rapidamente os níveis de açúcar no sangue.

Segundo especialistas, a melhor forma de preparar a batata é assada, de preferência com a casca. Esse método ajuda a preservar fibras, vitaminas e minerais, além de reduzir a absorção de gordura em comparação à fritura.

Quando assada, a batata mantém melhor sua estrutura, o que contribui para uma digestão mais lenta. Como resultado, o alimento provoca menor pico glicêmico, promovendo maior saciedade e melhor controle do apetite.

Grande parte das fibras da batata está concentrada na casca. Ao mantê-la no preparo, o alimento se torna mais nutritivo e benéfico para a saúde intestinal. Além disso, a casca contém antioxidantes importantes, que auxiliam no combate aos radicais livres.

Especialistas recomendam apenas higienizar bem a batata antes do preparo, removendo resíduos de terra e possíveis impurezas.

Como consumir a batata de forma mais saudável

Para potencializar os benefícios, a orientação é assar a batata com pouco óleo, preferencialmente azeite de oliva, e evitar o excesso de sal. Temperos naturais, como ervas, alho e páprica, ajudam a realçar o sabor sem comprometer a saúde.

Outra dica é combinar a batata com fontes de proteína e vegetais, o que contribui para uma refeição mais equilibrada e nutritiva.

A batata não precisa ser excluída da alimentação. Pelo contrário, quando preparada da forma correta, ela pode fazer parte de uma dieta equilibrada. Optar pelo preparo assado, com casca e pouco óleo, é uma escolha simples que faz diferença no dia a dia.

