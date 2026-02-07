Pais são presos em Goiânia após PM encontrar crianças em condições degradantes no Setor Sudoeste

Casa em situação insalubre também escondia drogas, segundo a PM

Augusto Araújo - 07 de fevereiro de 2026

Crianças foram encontradas em residência que apresentava condições degradantes. (Foto: Reprodução/Instagram)

A Polícia Militar (PM) prendeu um casal suspeito de expor crianças a situação de risco durante uma ocorrência registrada no Setor Sudoeste, em Goiânia, após denúncia do Conselho Tutelar.

Uma guarnição compareceu ao local e ao chegarem ao endereço informado, encontraram uma jovem de 27 anos e um de 28 anos, responsáveis por quatro crianças de 01, 04, 05 e 08 anos. Este último, por sua vez, se trata de um menino diagnosticado com Síndrome de Down.

Segundo a PM, a residência apresentava condições precárias de higiene e insalubridade, com forte odor, sujeira acumulada, fezes e urina de animais espalhadas pelos cômodos e diversos cães soltos dentro do imóvel.

Não havia alimentos adequados para as crianças, a geladeira não funcionava e foram encontradas comidas estragadas no local.

Durante a averiguação, os policiais também constataram que uma das crianças apresentava ferimentos após ter sido atacada por um dos cães que estavam na residência.

Além das condições de abandono, os militares localizaram 73 porções de skunk dentro da casa. A jovem informou que a droga pertencia ao companheiro.

Questionado, ele assumiu a posse do entorpecente, afirmou que já possui passagem por tráfico de drogas e declarou que recebia cerca de R$ 5 mil para armazenar a droga, além de realizar a revenda.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes. A mulher também foi conduzida para os procedimentos legais relacionados à exposição das crianças a situação de risco.

As crianças foram levadas à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), com acompanhamento do Conselho Tutelar, para adoção das medidas de proteção.

ABSURDO 😨 Pais são presos em Goiânia após PM encontrar crianças em condições degradantes no Setor Sudoeste Leia: pic.twitter.com/5OeQXgkl7q — Portal 6 (@portal6noticias) February 7, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!