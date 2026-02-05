Insalubridade extrema: morte em UPA leva à descoberta de clínica clandestina em Senador Canedo

Caso chocante teve início quando suspeito chegou à unidade carregando um senhor de idade nos braços e pedindo por ajuda

Ícaro Gonçalves - 05 de fevereiro de 2026

Vítimas foram encontradas em situação de insalubridade extrema. (Foto: Reprodução)

Dois funcionários de uma clínica clandestina foram presos na noite da última quarta-feira (04) após deixarem o corpo de um idoso já morto na UPA de Senador Canedo, na região Metropolitana de Goiânia.

O caso chocante teve início quando, por volta das 19h, um rapaz usando uma camiseta preta e bermuda florida chegou à unidade de Pronto Socorro carregando um senhor nos braços e pedindo por ajuda.

No atendimento à vítima, médicos e enfermeiros fizeram os procedimentos cabíveis, mas ela já se encontrava sem respirar, com o corpo gelado e enrijecido, o que sinalizava que ele morreu antes mesmo de chegar ao local.

Quando voltaram à recepção para procurar pelo homem que trouxe o idoso, ele já havia sumido, sem deixar mais informações.

A situação gerou desconfiança por parte dos profissionais de saúde, que resolveram acionar a Guarda Civil Metropolitana e procurar os parentes do falecido.

Após a identificação do nome do idoso, uma irmã e um sobrinho dele foram até a UPA, e disseram que ele não morava com os familiares, mas sim em uma clínica para idosos, devido ao estado já debilitado e necessidade de cuidados constantes.

Os familiares repassaram aos guardas o contato de um homem que seria o trabalhador do local.

De posse desta informação, e fazendo contato com o funcionário, os guardas descobriram a localização da clínica, situada na zona rural entre Senador Canedo e Bonfinópolis, com entrada pela GO-010, 4km de estrada de chão.

No local, os guardas descobriram outros 17 pacientes, entre idosos e pessoas com transtornos psiquiátricos, em situação de irregularidade.

Além disso, a clínica também apresentava insalubridade extrema, com alimentos aparentemente podres sendo armazenados em péssimas condições de higienes.

Prisão

Os dois responsáveis foram conduzidos à autoridade policial para os procedimentos legais.

O caso, incluindo a situação da clínica e dos internos, foi repassado à Polícia Civil para investigação aprofundada e medidas cabíveis, como a interdição do local.

IRREGULAR 🚨 Insalubridade extrema: morte em UPA leva à descoberta de clínica clandestina em Senador Canedo Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/vdZARinlpM — Portal 6 (@portal6noticias) February 5, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!