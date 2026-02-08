Com casas a partir de R$ 39 mil, leilão do Itaú em Goiás termina nesta segunda-feira (09)

Oportunidades em quatro cidades do Entorno do Distrito Federal contam com lances que partem de valores populares

Samuel Leão - 08 de fevereiro de 2026

Apartamento que vai a leilão em Valparaíso de Goiás. (Foto: Google)

Uma chance para quem deseja adquirir a casa própria ou investir no mercado imobiliário em Goiás chega à reta final nesta segunda-feira (09).

O Itaú Unibanco, em parceria com a Frazão Leilões, está disponibilizando seis imóveis localizados nos municípios de Padre Bernardo, Cocalzinho de Goiás, Valparaíso de Goiás e Planaltina de Goiás.

A seleção conta com cinco casas e um apartamento, com dimensões que variam desde unidades compactas de 44 m² até propriedades mais amplas com 285,4 m², atendendo a diferentes perfis de compradores.

Os valores chamam a atenção pelo baixo custo inicial, com lances que começam na marca dos R$ 39 mil e chegam ao teto de R$ 214 mil.

Todo o processo de disputa ocorre de maneira virtual através do site oficial da leiloeira, onde os interessados podem conferir as fotos e a descrição detalhada de cada lote.

O certame já está aberto para lances desde o final de dezembro, mas a decisão final sobre quem leva as chaves acontece já no início desta semana.

Em relação ao pagamento, o banco oferece condições que podem facilitar a aquisição, permitindo o parcelamento com um sinal de 30% e o restante dividido em até 78 vezes com incidência de juros e correção. É fundamental, entretanto, que o investidor fique atento às regras específicas de cada imóvel, já que algumas unidades não aceitam o financiamento direto e exigem a quitação total à vista no ato da arrematação.

Um ponto de cautela destacado no edital é que os imóveis não estão abertos para visitação prévia, o que exige uma análise cuidadosa da documentação disponível.

Além disso, o novo proprietário assume integralmente a responsabilidade por eventuais providências de desocupação das propriedades, caso estas ainda estejam ocupadas por terceiros.

Após a batida do martelo, o comprador tem um prazo de até 90 dias para concluir o preenchimento de todos os formulários e documentos necessários para a transferência legal do bem.

Todas as obrigações contratuais, bem como as taxas extras e detalhes jurídicos, estão detalhadamente descritos no edital do leilão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!