Jogador se revolta ao ser expulso, pega facão e corre atrás de árbitro em Caldas Novas

Situação inusitada, que virou caso de polícia, foi filmada por torcedor que estava assistindo partida

Ícaro Gonçalves - 09 de fevereiro de 2026

Após sair do campo, o jogador se dirigiu até um veículo, de onde pegou a arma e partiu em direção ao árbitro (Imagens: Reprodução)

Uma partida de futebol amadora na cidade de Caldas Novas terminou com os ânimos acirrados além da conta no último domingo (08), quando um jogador decidiu sacar um facão e sair correndo atrás do juiz após ter sido expulso.

A situação inusitada, que virou caso de polícia, ocorreu em um campão de terra do Setor Portal das Águas.

Em certo momento, o árbitro da partida apitou uma falta e decidiu expulsar o jogador. O esportista, por sua vez, não gostou nem um pouco da decisão.

Após sair do campo, ele se dirigiu até o carro dele, do qual pegou um facão. Logo após, passou a correr pelo campo perseguindo o juiz, que fugiu do local.

Em meio a discussão, o suspeito gritava: “Se eu não te pegar e matar hoje, eu te acho em outro lugar.” As cenas foram filmadas por um torcedor que estava às margens do campo.

Após fugir, o árbitro conseguiu acionar a Polícia Militar (PM) e denunciar a situação.

Os policiais, de posse do nome do suspeito, procuraram pelo agressor das redondezas. Ele foi encontrado ainda na noite de domingo, escondido nos fundos de um bar da região.

Ambos os envolvidos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do município para exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentados à Central de Flagrantes de Caldas Novas para adoção das providências legais cabíveis.

