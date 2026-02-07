Com águas que brotam da terra a 50°C, a cidade brasileira que virou a capital mundial dos parques aquáticos de águas quentes e atrai milhões de turistas

No Sul de Goiás, Caldas Novas transformou fontes termais naturais em um dos maiores polos de lazer do Brasil, com parques aquáticos, hotéis e uma rotina de turismo o ano inteiro

Gabriel Dias - 07 de fevereiro de 2026

Thermas Place é um hotel em Caldas Novas. (Foto: Reprodução/ Booking)

Quem já ouviu falar em água quente “de verdade”, daquelas que saem do chão em altas temperaturas, provavelmente ouviu falar no nome de Caldas Novas, em Goiás. A cidade, famosa pelas fontes termais que chegam a cerca de 50°C, se consolidou como um dos destinos mais procurados do país quando o assunto é descanso, lazer e parques aquáticos.

Com estrutura voltada para receber visitantes durante todo o ano, a cidade ganhou status de capital das águas quentes e, com o tempo, virou sinônimo de turismo em família, onde pessoas de diversos locais do Brasil buscavam as famosas piscinas aquecidas da cidade.

Por que as águas são tão quentes?

O fenômeno que torna Caldas Novas única é natural: a água da chuva infiltra no solo e, ao atingir camadas mais profundas, é aquecida pelo calor interno da Terra. Depois, ela retorna à superfície por meio de nascentes e poços, alimentando piscinas, rios e complexos termais da região.

Esse presente natural criou um cenário perfeito para o estabelecimento de clubes de água aquecida, fontes termais e pousadas, tornando a cidade atraente, por sempre ter águas aquecidas independentemente da estação.

Parques aquáticos da cidade

A presença de parque aquáticos na cidade é um dos negócios que mais tornam a cidade conhecida nacionalmente. Grandes parques, redes de hotel e condomínios pensados para as temporadas de férias são os grandes negócios do local.

Quando ir à Caldas?

A maior vantagem de ir à cidade é que não é necessário muito planejamento: em qualquer época do ano, a água é quente e os clubes e pousadas estão abertos, e mantém uma temperatura agradável mesmo em épocas frias.

Caldas Novas é um local que agrada tanto o público que busca a dinamicidade do verão em seus grandes clubes, quanto os que buscam descansar e relaxar em fontes termais e tirar um tempo de cuidado.

