Morte repentina de jovem mãe causa comoção em Anápolis

Redes sociais foram tomadas por homenagens e mensagens de despedida

Pedro Ribeiro - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A morte de Yara Monteiro, registrada nesta quarta-feira (11), em Anápolis, provocou grande comoção entre amigos e familiares.

A jovem faleceu após enfrentar complicações no período pós-parto, em um desfecho inesperado que gerou tristeza e lamentação.

Ao longo do dia, redes sociais foram tomadas por mensagens de despedida e homenagens.

Pessoas próximas relataram choque com a notícia, já que Yara mantinha contato recente com amigos e demonstrava entusiasmo com a nova fase da vida.

“Falamos com ela ontem, estava tão animada… não dá para acreditar”, escreveu uma amiga.

Outro comentário destacou o luto coletivo diante da perda precoce: “Tão nova, tão linda. Estamos todos de coração partido”.

Yara deixa o marido e dois filhos. O velório começou as 21h desta quarta-feira, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Maracanã, em Anápolis.

As informações sobre o sepultamento serão divulgadas posteriormente pela família.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!