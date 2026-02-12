6 signos que sentirão o universo destravando caminhos ainda esta semana

Energia da semana promete movimentar áreas que estavam estagnadas, trazendo avanços inesperados para alguns signos

Layne Brito - 12 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/MatthiasCooper)

Tem semanas em que a vida parece travada:mensagens que não chegam, planos que não saem, portas que não abrem. E, de repente, sem muita explicação, as coisas começam a fluir.

Na astrologia, esse “destravamento” costuma ser associado a mudanças de energia, trânsitos que favorecem movimento e momentos em que o que estava parado ganha impulso.

Não significa que tudo se resolve sozinho, mas que o caminho fica mais claro, as oportunidades aparecem e o timing melhora.

Veja 6 signos que podem sentir esse empurrão positivo ainda esta semana, seja no trabalho, em decisões pessoais, em dinheiro ou em relações.

1. Áries

Áries tende a sentir a semana como um chamado para agir. Pendências ganham direção, conversas que estavam difíceis avançam e decisões ficam mais simples.

O destravamento aqui vem quando você para de esperar o “momento ideal” e dá o primeiro passo, mesmo pequeno.

2. Touro

Para Touro, o universo destrava quando o prático se resolve: pagamentos, respostas, aprovações e acordos. A semana pode favorecer estabilidade e soluções objetivas.

Se algo estava emperrado por insegurança, a sensação agora é de firmeza para escolher e seguir.

3. Gêmeos

Gêmeos pode notar portas se abrindo através de comunicação: mensagens chegam, convites aparecem e ideias começam a render.

É uma semana boa para retomar contatos, negociar, pedir retorno e dizer o que precisa ser dito com leveza e inteligência.

4. Leão

Leão tende a sentir um destravamento ligado a reconhecimento e visibilidade. Pode ser um “sim” que faltava, um elogio que vira oportunidade ou uma chance de assumir protagonismo.

A dica é não se esconder: quando você se coloca, a vida responde.

5. Escorpião

Escorpião pode viver uma virada interna que muda tudo por fora. A semana favorece encerramentos e decisões firmes, como cortar dúvidas, romper padrões e escolher um caminho sem olhar tanto para trás. Quando você decide, as peças se encaixam.

6. Peixes

Peixes sente o destravamento como alívio emocional. Situações confusas ficam mais claras, relações se reorganizam e a intuição aponta o próximo passo.

É um período bom para confiar no que você sente, mas também para colocar limites e priorizar paz.

No fim, quando o universo “destrava caminhos”, ele não faz o trabalho sozinho, ele só abre a porta.

E quem atravessa é você. Aproveite a semana para agir com mais coragem, responder o que está pendente e dar movimento ao que você quer ver acontecendo.

