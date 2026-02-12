Anvisa alerta para riscos à saúde com uso indevido de canetas emagrecedoras
Agência reforça que medicamentos populares para emagrecimento podem causar pancreatite e outros efeitos graves se usados sem orientação médica
A Anvisa reforçou o alerta sobre o risco de canetas emagrecedoras usadas sem acompanhamento médico. Segundo a agência, as notificações de efeitos adversos graves aumentaram nos últimos anos.
Além disso, o uso inadequado pode provocar pancreatite aguda. Em casos mais graves, a condição evolui rapidamente e pode causar complicações severas.
Medicamentos exigem prescrição e controle
As chamadas canetas emagrecedoras incluem substâncias como semaglutida, liraglutida, dulaglutida e tirzepatida. Embora médicos indiquem esses medicamentos para diabetes tipo 2 e obesidade, o tratamento exige critérios clínicos específicos.
No entanto, muitas pessoas utilizam as substâncias apenas com finalidade estética. Por isso, o risco cresce quando não há avaliação médica adequada.
A Anvisa destaca que o paciente deve apresentar receita válida. Além disso, o profissional de saúde precisa acompanhar todo o tratamento.
Crescimento das notificações acendeu alerta
Nos últimos anos, o número de registros de eventos adversos aumentou. Entre eles, aparecem casos de pancreatite e complicações digestivas importantes.
Diante desse cenário, a agência decidiu intensificar a orientação ao público. Segundo o órgão, o benefício supera o risco somente quando o médico supervisiona o uso.
Sintomas exigem atenção imediata
Portanto, o paciente deve procurar atendimento imediato se apresentar:
Dor abdominal intensa
Náuseas persistentes
Vômitos frequentes
Dor que irradia para as costas
Esses sinais podem indicar inflamação no pâncreas e exigem avaliação urgente.
Venda irregular amplia o perigo
Além do uso sem prescrição, a venda irregular também preocupa as autoridades. Produtos comercializados em redes sociais ou aplicativos podem não ter controle sanitário.
Por isso, o consumidor deve comprar apenas em farmácias autorizadas. Da mesma forma, a retenção da receita no ato da compra é obrigatória.
Assim, o acompanhamento médico e a aquisição regular reduzem significativamente os riscos à saúde.
