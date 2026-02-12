Jogar água quente na pia: encanadores alertam e explicam por que não é recomendado
Um hábito rotineiro pode estar causando danos invisíveis dentro da sua casa
Jogar água quente na pia é um hábito comum em muitas residências, especialmente após lavar louças engorduradas ou na tentativa de evitar entupimentos.
No entanto, encanadores e especialistas em sistemas hidráulicos alertam que a prática, apesar de parecer inofensiva, pode causar danos progressivos às tubulações e gerar problemas estruturais no encanamento doméstico.
De acordo com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), grande parte das residências brasileiras utiliza tubulações de PVC.
Esse material, embora resistente, sofre dilatação quando exposto repetidamente a altas temperaturas.
Com o tempo, o contato frequente com água muito quente pode provocar deformações, microfissuras e perda da vedação das conexões, aumentando o risco de vazamentos.
Outro ponto de atenção está relacionado à gordura descartada na pia. A água quente pode até dissolver temporariamente resíduos gordurosos, mas, ao esfriar dentro da tubulação, a gordura tende a se solidificar novamente, aderindo às paredes internas dos canos.
Esse processo favorece o acúmulo gradual de resíduos, que pode resultar em entupimentos mais difíceis de remover e exigir intervenções técnicas.
As empresas de saneamento básico indicam que o uso constante de água quente também pode comprometer sifões e conexões flexíveis, peças projetadas para suportar temperaturas moderadas.
O desgaste silencioso desses componentes reduz a vida útil do sistema hidráulico e eleva os custos de manutenção corretiva ao longo dos anos.
Como alternativa segura, encanadores recomendam a remoção manual de restos de alimentos e gordura antes da lavagem, o uso de água em temperatura morna e a limpeza periódica da tubulação com métodos adequados.
A prevenção e o uso correto do sistema hidráulico são medidas mais eficazes para evitar entupimentos e preservar a integridade da rede doméstica.
