Máquina de lavar pode estar gastando muita água por um hábito comum que quase todo mundo faz sem perceber

Um ajuste no uso da máquina pode mudar totalmente o consumo sem que o usuário perceba

Gabriel Yuri Souto - 12 de dezembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

A máquina de lavar está presente em quase todas as casas, mas muita gente não percebe que certas configurações aumentam bastante o consumo de água sem melhorar a lavagem.

Técnicos explicam que esse desperdício acontece por causa de um hábito simples, repetido todos os dias, que passa despercebido pela maioria dos usuários.

O hábito que dispara o gasto de água

A situação mais comum é selecionar sempre o nível máximo de água, mesmo quando o cesto não está cheio. Muitas pessoas fazem isso “por costume”, acreditando que mais água significa roupas mais limpas. No entanto, o excesso não melhora a lavagem e ainda faz a máquina trabalhar mais tempo.

As lavadoras brasileiras mais populares não ajustam o nível sozinhas. Elas seguem exatamente o que o usuário escolhe no painel. Por isso, quando o nível alto é usado sem necessidade, o aparelho enche até o topo mesmo que haja poucas peças dentro.

Outro hábito que muitos ativam sem perceber

Técnicos também relatam que muitos usuários deixam o enxágue extra ligado o tempo todo. Essa função adiciona um ciclo completo de água ao processo e dobra o consumo em vários modelos. Embora seja útil para roupas muito sujas, ele não é necessário para lavagens comuns do dia a dia.

Esse detalhe passa despercebido porque as pessoas ativam o modo uma vez e não desmarcam mais.

Como ajustar e economizar na prática

Algumas mudanças simples reduzem o consumo imediatamente:

Escolher o nível de água proporcional à quantidade de roupas.

Usar o enxágue extra apenas quando realmente for necessário.

Optar por ciclos mais curtos para peças leves ou roupas do dia a dia.

Evitar ligar a máquina com poucas peças, o que aumenta o número de lavagens semanais sem necessidade.

Esses ajustes fazem a máquina trabalhar de forma equilibrada e eficiente.

Economia percebida já no próximo mês

Quando esses cuidados entram na rotina, a máquina de lavar consome menos água e completa o ciclo mais rápido. A economia aparece tanto na conta de água quanto no desgaste menor do equipamento.

Técnicos afirmam que essas mudanças simples são suficientes para reduzir o gasto sem alterar a qualidade da lavagem.

