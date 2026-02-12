Líder interina da Venezuela se compromete a realizar eleições ‘livres e justas’

Calendário eleitoral dependerá de negociações internas, segundo a dirigente

Folhapress - 12 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou nesta quinta-feira (12) estar comprometida com a realização de eleições “livres e justas” em seu país, em entrevista transmitida pela rede NBC.

Quando questionada sobre seu compromisso com a realização de eleições “livres e justas” na Venezuela, Delcy respondeu: “Absolutamente, sim”. “Teremos eleições livres e justas neste país, é claro, conforme estabelecido pela Constituição… E devo dizer que o calendário eleitoral será definido e decidido por meio do diálogo político neste país”, acrescentou.

O irmão de Delcy, Jorge Rodríguez, que é presidente da Assembleia Nacional, declarou na última segunda-feira (9) que não haverá eleições na Venezuela enquanto a estabilização for necessária, sem dar mais detalhes.

Ambas as declarações ocorrem enquanto tramita, no Parlamento da Venezuela, a lei de anistia, que deve permitir a libertação de todos os presos políticos do país.

Também nesta quinta, ainda em entrevista à NBC, Delcy afirmou que Nicolás Maduro, deposto pelos Estados Unidos, continua sendo a autoridade legítima de seu país. Ao mesmo tempo, a líder, que mantém diálogos com o governo de Donald Trump, disse ter sido convidada para viajar a Washington.

A líder afirmou que ainda avalia o convite e não deu detalhes sobre quando a viagem poderá ocorrer nem sobre as pessoas que integrariam a comitiva. “Estamos considerando ir para lá assim que estabelecermos essa cooperação e pudermos avançar com tudo”, disse.

Delcy era vice de Maduro. Desde a queda do ditador, que está preso nos EUA, o regime tem aberto canais de conversas com a Casa Branca. Em paralelo, as autoridades venezuelanas têm feito acenos a setores da oposição, tanto com a lei de anistia, quanto com a possibilidade de novas eleições.